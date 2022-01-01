У новосибирского ученого нашли взрывчатку, которую называют «Матерью Сатаны»

Силовики провели обыск на квартире у ученого. Фото: Александр РОГОЗА

В квартире у бывшего сотрудника СО РАН из Новосибирска нашли запрещенное вещество. Силовики проводили обыск и обнаружили субстанцию, которая опасна своими взрывными качествами.

42-летний ученый раньше работал в Сибирском отделении Российской академии наук. Еще в 2005 году, занимаясь работой с реактивами, он спровоцировал взрыв. Для него это закончилось инвалидностью: тогда еще довольно молодой сотрудник лишился трех пальцев на правой руке и травмировал ногу.

Вероятно, интерес к науке и созданию взрывчатки это не отбило. Во всяком случае, результаты обыска говорят о том, что химические препараты по-прежнему находились рядом с экс-сотрудником РАН.

- По предварительной информации, вещество, которое у него обнаружили, он изготовил самостоятельно, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Изъятое вещество крайне опасно. Силовики уничтожили его.

Известно, что террористы называют эту субстанцию «Матерью Сатаны». Преступники использовали ее во время терактов в Лондоне в 2005 году, когда погибло 52 человека, и в Париже в 2015 году, когда погибло 130 человек, и еще более 350 было ранено.

- Возбуждено дело по статье 222.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде, - прокомментировал собеседник КП-Новосибирск.

Данная статья – «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» - предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

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