В Новосибирске парень два дня прятался от полиции после того, как зверски убил свою бывшую возле лифта

Подозреваемого в убийстве девушки задержали 1 января 2022 года.

Перед Новым годом в Новосибирске зверски убита девушка в доме на улице Печатников. Жительница микрорайона ОбьГЭС вышла из квартиры, и на первом этаже ее встретил бывший сожитель. Он был вооружен ножом, которым и атаковал жертву.

- 30 декабря в обеденное время. Судя по всему, он ее дожидался. Нанес ножевые ранения, пять, или шесть, - рассказал КП-Новосибирск собеседник в правоохранительных органах региона. – Там установлено видеонаблюдение, все попало на видео.

По словам нашего собеседника, подонок, расправившись с девушкой, целенаправленно позировал перед камерой, даже станцевав на месте преступления.

Жертве преступления – 23 года. После серии ножевых ранений, она какое-то время оставалась живой. Но к приезду скорой помощи умерла.

Под подозрение сразу попал ее бывший сожитель – 25-летний безработный и, предположительно, наркоман. Но задержать его сразу не удалось.

- Оперативники шли по следу злоумышленника, отслеживая его путь передвижения, устроив засады в нескольких местах его возможного появления. Как установили полицейские, злоумышленник с 30 по 31 декабря скрывался у родственников в одном из поселков Ордынского района, - сообщили КП-Новосибирск в областном управлении МВД России.

Однако найти подозреваемого удалось уже в Советском районе 1 января. По информации МВД, убийца ранее уже был судим – за вымогательство. Теперь ему грозит наказание за более тяжкое преступление.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), - сообщает Следственное управление СКР по Новосибирской области.