«Кровоподтеки, царапины, синяки...»: воспитателя новосибирского детского сада обвинили в избиении ребенка

В Новосибирске воспитателя подозревают в избиении мальчика. Фото: предоставлено героями публикации.

Жительница Новосибирска рассказала о вопиющем случае, который произошел в детсаду № 100 Октябрьского района. 27 декабря женщина пришла забрать своего сына, а испуганный мальчик протянул ей ручки в синяках и кровоподтеках. Дрожащим голосом малыш прошептал, что это сделала воспитательница. Информация о ЧП появилась в соцсетях.

— Воспитатель свою вину признала, что подтверждает переписка и ее попытки в десятом часу ночи прийти извиниться перед ребенком. Травмы зафиксированы в больнице, сигнал был передан в полицию, — сообщила сибирячка в паблике «Типичный Октябрьский. Новосибирск».

В переписке воспитательница попыталась уладить конфликт. Фото: "Типичный Октябрьский Новосибирск".

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с мамой мальчика и узнали, что произошло в тот день в детсаду.

— 27 декабря сын повздорил с девочкой из группы. Но это же дети, всякие ситуации бывают. Девочка назвала его стукачом, а он ее стукнул бутылочкой из-под шампуня, пластиковой. После чего, по словам сына, к нему подошла воспитательница, схватила его и посадила на диван. Но сын садиться не стал, сел на пол. Она снова его схватила и посадила на диван — несколько раз силой его усаживала. Сын после этого разозлился и начал кидать стулья. Он не скрывает, что в тот момент плохо себя повел. Так на него повлияла несправедливость — его обозвали, но его же и наказали, — поделилась с КП-Новосибирск мама ребенка, — В итоге воспитатель усадила его на стул, скрутила ему руки, больно их сжала, — добавила женщина.

У руководства детсада, по словам сибирячки, своя версия случившегося. Они уверяют, что воспитательница пошла на крайние меры, чтобы успокоить ребенка.

— Пускают слух, что якобы мой сын был неуправляемым, что никогда раньше себя так не вел — говорят, что он начал биться головой об пол… И вот для того, чтобы его остановить, ему скрутили руки. Вы понимаете, все сейчас перевернули, чтобы не испачкаться, — поделилась женщина с КП-Новосибирск.

Как уточнила мама мальчика, она и не подозревала о том, что творится за стенами детского сада. Все это время сибирячка была уверена, что сотрудница прекрасно относится к ее сыну. Однако сейчас выяснилось, что педагог уже распускала руки.

— Сын рассказал мне еще про один инцидент с этим же воспитателем. Ребенок с одним мальчиком делил игрушку, которую он принес из дома. Мальчик забрал у него зайчика, а сын пытался вернуть свое. Воспитательница схватила его за голову, подняла за шею. Я спросила сына, почему он мне раньше не говорил, он ответил, что боялся, что я не поверю. Я же на протяжении двух лет и правда верила воспитателям, что у меня хулиган растет, ругала его. Представляете, какое это было давление на ребенка? Оказывается, он приходил в садик и попадал во враждебную среду. Воспитательница же улыбалась мне в лицо, а сама делала такое с моим ребенком! Сплошное лицемерие! — рассказала сибирячка КП-Новосибирск.

Мама пострадавшего ребенка уверена, в детсаду сейчас придумывают разные версии ЧП. Руководство уверяет, что виноват во всем 6-летний мальчик.

— Одна из историй — ребенок у меня неадекватный. Сейчас они его вываляют в грязи, чтобы оправдаться. Мы бы в таком случае не прошли комиссию в детсад, психиатра… Как можно ссылаться на то, что ребенок у меня больной? Как им такое в голову вообще пришло? — дрожащим голосом рассказала женщина КП-Новосибирск.

После случившегося мама отвела сына в больницу. Там у ребенка зафиксировали травмы, назначили лечение. А в среду, 29 декабря, сибирячка написала заявление в полицию.

— У них была надежда, что я не пойду в полицию. Заведующая звонила, просила все мирно уладить. Но я этого просто так не оставлю. Никто не имел права трогать моего ребенка, как бы он себя не вел, какой бы у них конфликт не произошел, — уверена женщина.

Сейчас жительница Новосибирска надеется, что правоохранители проведут проверку, а обидчица сына ответит за рукоприкладство по закону.

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