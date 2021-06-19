300 добровольцев навели порядок на берегу Оби

Ннравнодушные сибиряки вышли на уборку. Фото: Михаил ДОКУКИН

В Кировском районе по инициативе фонда "Общее дело" высадился экологический десант: убирать берег Оби и прилегающую к нему территорию пришли более 300 человек, в их числе – бойцы районных трудовых отрядов, активисты ТОС, школьники, неравнодушные жители, а так же депутаты, которые не первый год поддерживают инициативу. Фронт работы растянулся на несколько сотен метров от дома 13 по улицы Саввы Кожевникова до лодочной станции. Территорию для уборки выбрали неслучайно. Жители и гости жилмассива давно облюбовали эти живописные места.

После официального старта для участников акции провели инструктаж, выдали необходимый инвентарь, поделили на группы, и все принялись за работу. Мусор пришлось собирать по всей береговой линии, в том числе и в труднодоступных местах. И все потому, что сотни отдыхающих, которые приходят сюда каждое лето не убирают за собой. Попьют, поедят и бросят тут же или в лучшем случае подопнут в кусты.

По словам депутата Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Колпакова, акция «Чистый берег» проводится на Северо-Чемском с 2005 года.

– Это была инициатива жителей, которую поддержали депутаты Когда-то здесь был стихийный пляж, за нашей спиной находились погреба. Постепенно по наказам депутатам благоустраиваем это место, сделали лестницу, потихоньку приводим в порядок. Самое главное – это жители. Во-первых, это была их инициатива, а во-вторых, они сами убирают эту территорию, – отмечает Дмитрий Колпаков.

Он вспоминает, что однажды на уборку территории выходили порядка 700 человек. Кстати, цивилизованный спуск к пляжу появился в 2011 году. Благодаря фонду "Общее дело" был выигран грант мэрии Новосибирска на строительство этого объекта. Благодаря ему, кировчане больше не будут спускаются по крутому берегу, а пользуются удобной и безопасной лестницей.

Дмитрий Колпаков рассказывает, что аналогичные экологические акции в Кировке – нормальная практика. Например, активисты регулярно убирают пляж в Бугринской роще, в районе постоянно проходят субботники, на которые выходят жители и сами приводят свои дворы в порядок помимо коммунальных служб.

Дмитрий Асанцев. Фото: Михаил ДОКУКИН

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев напомнил о том, что на первую акцию вышло всего полтора десятка человек, но с годами она масштабировалась и за последние годы активисты в разных районах города приводят в порядок берега водоемов. Он считает, что это произошло благодаря положительному опыту Северо-Чемского.

– Только собственным примером можно показать значимость таких акций. Они важны для школьников. Дети видят, в каком состоянии находится берег и если хотя бы один раз собрали мусор, в следующий раз, придя сюда, точно не будут оставлять что-то после себя, для нас важно, чтобы жители любили и благоустраивали свою "малую Родину" – уверен Дмитрий Асанцев.

Ученица 8 класса 196 школы участвует в уборке берега не первый год. По ее словам, некоторые отдыхающие после проведенного времени на берегу Оби не удосуживаются убирать за собой мусор.

– Конечно, далеко не все себя так ведут, но за таких людей становится просто стыдно. Хочется наслаждаться прекрасной природой и проводить время в чистом месте, – говорит девушка.

Активисты акции отмечают, что благодаря «Чистому берегу» не только преобразилась прибрежная зона отдыха и выросла культура проведения досуга, но и удалось наладить эффективное взаимодействие между властями, депутатами горсовета, Заксобрания и общественностью.

За час работы волонтерам удалось очистить от стекла, пластика и других бытовых отходов прибрежную полосу. Среди мусора, который добровольцы собирали возле реки были и необычные находки. Например, оставленное кем-то кресло, которому явно не место на берегу.

Этот участок стал чистым, безопасным и пригодным для отдыха. Собранный в мешки мусор отправится на утилизацию.