Новая версия гибели шестикратного чемпиона мира Максима Ишкельдина: хоккеист покончил с собой

Максим Ишкельдин умер 5 июня. Фото: www.instagram.com/ishkeldin/

Стала известна новая версия гибели шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Максима Ишкельдина. Напомним, о смерти спортивной легенды стало известно 5 июня: тогда говорили, что у него оторвался тромб.

Однако, как сообщил источник КП-Новосибирск, Максим Ишкельдин мог умереть по другой причине.

- Спортсмена обнаружили мертвым около девяти часов утра в гараже в дачном поселке Кудряшовский, - пояснил КП-Новосибирск источник. - По предварительной версии, он покончил с собой, никакой предсмертной записки не оставил.

Близкие хоккеиста уверяют, что он никогда о суициде не говорил, и в жизни все у него было хорошо: контракт со сборной Хаборовска, любимая супруга.

- Они с беременной женой очень ждали рождения ребенка, - вздыхают знакомые семьи.

А 22 июня спортсмен должен был отметить свое 31-летие: увы, этому не суждено было сбыться.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

СПРАВКА «КП»

Максим Ишкельдин родился 22 июня 1990 года в Новосибирске. Первой профессиональной командой был «Сибсельмаш», затем – красногорский «Зоркий» и хабаровский «СКА-Нефтяник». В 2013 году завоевал звание лучшего полузащитника мира, в 2018 года – лучшего нападающего мира. Шесть раз становился чемпионом мира по хоккею с мячом.

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