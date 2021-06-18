Сибирячка купила корги за 15 тысяч рублей, а щенок оказался дворняжкой

Соня выросла за 4 месяца размером почти с овчарку. Фото: предоставлено Юлией МИРОМАНОВОЙ.

Жительница Новосибирска Юлия Мироманова покупала корги на день рождения дочери: девочка давно мечтала о такой собаке.

- Я посмотрела десятки объявлений в интернете, и нашла месячного щенка, которого заводчица продавала за 15 тысяч рублей. Находилась она недалеко от нас - в Барышево, цена нас устроила, и мы договорились встретиться, - рассказала КП-Новосибирск Юлия. – Когда я приехала, то мне вынесли двух щенков: они были такими маленькими, я удивилась, что таких крох продают. Но заводчица нас успокоила, что все в порядке.

Таким Юлия Купила щенка. Фото: предоставлено Юлией МИРОМАНОВОЙ.

В тот момент у Юлии даже не было подозрения, что миловидный щенок совсем другой породы. А от маленького друга дочка была в восторге, назвала собачку Соней. Прошел еще месяц, Соня подросла и тут-то появились сомнения.

- Сейчас Соня у нас уже размером почти с овчарку: конечно, мы уже к ней привыкли, любим – что досталось, то досталось. А досталась нам дворняжка, а не корги, - говорит Юля. – Еще проблема: у старшего сына началась аллергия на собаку: не знаем, что делать, ищем варианты, куда ее пристроить..

Женщина пыталась разобраться с заводчицей. Звонила ей и писала, требовала деньги обратно.

- Та отказалась что-либо возвращать, меня заблокировала, — говорит Юлия.

А такой Соня стала. Фото: предоставлено Юлией МИРОМАНОВОЙ.

Корреспонденты КП-Новосибирск тоже попытались дозвониться до заводчицы. Та не отрицает, что продала собаку Юлии.

- Что у людей в голове: берут собак, а потом сочиняют истории, чтобы избавиться от них и ещё заполучить деньги! Щенок у них жил, и тут резко перестал быть нужным. Чистокровный корги стоит более 70 тысяч рублей, а этот — 15 тысяч, Юлию сначала все устраивало. Бог им судья…

Теперь в этой истории будут разбирать полиция: Юлия написала туда заявление.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Со скринами переписки в суд»

Михаил Спиридонов, адвокат:

- Юлии надо подать иск в суд, приложить все скрины переписок с заводчицей, чтобы доказать, что покупала она именно корги, и ее обманул заводчик. В суде, вероятно, проведут кинологическую экспертизу, чтобы установить породу собаки. И если Юлия права, заводчик должен будет возместить ущерб.

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