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Общество17 июня 2021 13:00

Tele2 запустит собственного голосового помощника

Какие еще фишки использует оператор, чтобы удовлетворить потребности клиентов?
Михаил ДОКУКИН
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Контактный центр Tele2. Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Контактный центр Tele2. Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Топ-менеджеры Tele2 поделились итогами работы клиентского сервиса в период пандемии. Согласно данным компании, ряд сервисных направлений показывает положительную динамику даже в сложных ковидных условиях.

Так, по словам заместителя генерального директора по продажам и развитию массового рынка Игоря Майстренко, Tele2 - единственный мобильный оператор, который показал прирост новых клиентов по итогам 2020 года. Также по итогам I квартала 2021 года выросла выручка оператора, а индекс NPS (метрика абонентской лояльности, уровень готовности рекомендовать товар или услугу. - Ред.) у Tele2 составил 40%. Это высокий показатель.

- Клиент - основа нашего бизнеса. Для нас это не пустые слова, а суть ежедневной работы, - отмечает Игорь Майстренко.

Игорь Майстренко. Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Игорь Майстренко. Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Спикеры Tele2 рассказали также о тенденциях, которые влияют сегодня на поведение клиентов и, соответственно, на стратегию взаимодействия компании с ними.

Первая - общий рост абонентской базы и, как следствие, увеличение количества обращений в компанию. Для оператора это дополнительная мотивация постоянно совершенствовать свой сервис, внедрять современные технологические решения и искать новые каналы взаимодействия с клиентами.

Вторая - массовый переход к онлайн-обслуживанию, состоявшийся в пандемийном, 2020 году. Интернет-среда стала нашей новой реальностью, и сегодня в Tele2 фиксируют значительный рост числа обращений клиентов именно по цифровым каналам. Сюда входят коммуникации через приложение оператора, мессенджеры и соцсети.

Третья, и последняя тенденция - экономика впечатлений. Клиенту сегодня важно не только получить услугу, но и почувствовать внимание, заботу. На первый план выходят эмоции, которые остаются от взаимодействия с компанией. Эта тенденция - ключевая. Ведь речь идет уже не о простой покупке, а о ценности персонального взаимодействия компании с клиентом, об индивидуальном подходе и личном общении. Такой формат обслуживания фокусируется именно на человеческих потребностях клиента.

Елена Юрина и Николай Белогубец. Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Елена Юрина и Николай Белогубец. Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

- Проще говоря, если раньше в дождь клиенту можно было предложить скидку на чашку кофе в ближайшем кафе, то сейчас важно еще и дать согреться и просушить обувь, - поясняет Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Tele2.

Директор по управлению продажами и клиентским сервисом Tele2 Николай Белогубец также отмечает, что мобильный оператор действительно ориентируется в первую очередь на потребности пользователей и поддерживает их стиль жизни. Поэтому компания находит все новые способы подключения к своим услугам и взаимодействия с клиентами - чтобы человеку было максимально просто, быстро и легко. Так, Tele2 - первый российский оператор, который предложил клиентам встроенные электронные SIM-карты, или eSIM, во всех регионах присутствия. Еще одним новшеством стала интеграция Tele2 с голосовым помощником Алисой. Теперь этот инновационный канал может самостоятельно помогать клиентам оператора. Виртуальный ассистент по команде вызывает цифрового помощника Tele2, который с помощью технологий машинного обучения может обсудить более 900 вопросов на 34 темы. Кроме того, в 2021 году Tele2 запустила собственного голосового помощника. Его главное отличие от стандартного автоответчика при звонке в контактный центр в том, что он распознает речь и с ним можно общаться.

- Пользователи оценивают общение с голосовым помощником выше, чем при взаимодействии с обычным автоответчиком. Это в очередной раз подтверждает тезис о том, что голос по-прежнему остается предпочтительным каналом связи. Сейчас голосовой помощник Tele2 проходит тестирование в Москве. После тестирования будем планировать «раскатку» на всю Россию, - рассказывает Николай Белогубец.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Благодаря исключительному и запоминающемуся сервису в 2021 году Tele2 успешно выступила в 9 из 15 номинаций престижной профессиональной премии в области клиентского сервиса СХ WORLD AWARDS, в которой состязались более 100 компаний со всего мира. При этом Tele2 обошла других мобильных операторов, которые в совокупности заняли призовые места только в пяти номинациях. Участников оценивали 59 профессиональных экспертов, в том числе из других стран, а победителей выбирали путем тайного голосования.

- Tele2 признана лучшей в четырех категориях: «Лучший контактный центр», «Лучший мультиканальный клиентский опыт», «Лучший клиентский опыт онлайн-вовлеченности», «Лучшая практика клиентской аналитики и обратной связи», - уточняет директор по дистанционному сервису Tele2 Елена Юрина.

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