Новосибирская акушерка стала сурмамой, чтобы расплатиться с кредитами альфонса

Ирина родила ребенка 5 января. Фото: предоставлено Ириной ЛЕВЧЕНКО.

34-летняя акушерка из Новосибирска Ирина, которая помогла появиться на свет сотням малышей, никогда и подумать не могла, что для того, чтобы вылезти из долгов, ей придется стать суррогатной мамой. Но четыре года назад она влезла в кредиты, а телефон стали обрывать банки и коллекторы.

- Я взяла шесть кредитов, купила своему бывшему сожителю машину, лодку, а он просто исчез вместе со всем этим имуществом – оформлено все было на него. Хотя изначально мы договаривались, что кредиты будем платить вместе. Я же осталась с нашей четырыхлетней дочкой и астрономическим для меня долгом – полмиллиона рублей, - рассказала КП-Новосибирск Ирина.

Ирину обманул бывший сожитель. Фото: предоставлено Ириной ЛЕВЧЕНКО.

В тот момент Ирина жила с дочкой в Алтайском крае, и решила, что надо ехать искать работу в Новосибирск. Родители ее поддержали, помогали, как могли, но средств, чтобы погасить эти долги, у них не было.

- Я устроилась акушеркой, но зарплата не большая, платить по кредитам не могла. В итоге у меня появились просрочки, мне стали звонить коллекторы, - вздыхает женщина.

Нужно было срочно искать деньги, и тогда Ирина подумала о суррогатном материнстве.

- Я стала узнавать в агентстве условия, очень сильно переживала, что меня могут обмануть – забрать ребенка и не заплатить. – Долго не решалась, но опять же родители были на моей стороне, в агентстве мне все объяснили, и я согласилась.

Ирину поддержали родители. Фото: предоставлено Ириной ЛЕВЧЕНКО.

Биородителей Ирина не видела до самых родов: таковы были условия контракта. Сибирячке после ЭКО оплачивали жилье, давали деньги на питание, а еще – 20 тысяч рублей на покупку вещей для беременных.

- Беременность у меня протекала хорошо. Когда округлился живот, то это заметили ребятишки в детском саду, куда ходила моя дочка. И однажды мы приходим из садика, а она руки в боки и говорит: «Мне сказали, что ты беременная!». Я тогда рассмеялась и говорю, что да, помогаю другой семье – они попросили выносить для них ребеночка. Дочка удивительно спокойно это восприняла, никаких вопросов у нее не было.

Суррогатный ребенок появился на свет 5 января:

- Мне потом сказали, что биородители мечтали именно об этой дате – и малышка родилась как по заказу, - радуется Ирина. – А еще, как оказалась, она очень похожа на биопапу, и семья была счастлива.

Беременность у Ирины протекала хорошо. Фото: предоставлено Ириной ЛЕВЧЕНКО.

Ирина говорит, что не переживала, когда отдала девочку в ее биологическую семью:

- Я сразу настроила себя, что суррогатное материнство – это работа, на ней моя задача – родить здорового ребенка. Никакой лишней привязанности у меня не было, - признается Ирина.

А вот по-настоящему акушерка обрадовалась, когда получила положенный по контракту миллион и расплатилась с долгами:

- Вы не представляете, какое это было облегчение – возможность снова жить нормально! Еще я и родителям смогла помочь – они в деревне живут, им много чего по хозяйству надо, - рассказывает сурмама. - Единственный, кто не поддержал меня в этом, так это бывший, который оказался альфонсом. Он даже угрожал, что дочку заберет. Я ему ответила, что тогда пойду в полицию и суд, тоже буду требовать с него деньги, которые я заплатила за кредиты.

Сейчас акушерка готовится стать суррогатной мамой во второй раз – теперь на гонорар она хочет купить квартиру для себя с дочкой.

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