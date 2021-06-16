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Общество16 июня 2021 19:08

В Новосибирск завезли первые арбузы из Узбекистана, но ими можно отравиться

Корреспондент «Комсомолки» прошелся по рынку в поисках летней ягоды, а потом спросил диетолога, все ли, что выглядит соблазнительно, можно есть
Никита МАНЬКО
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На рынках появились первые арбузы из Узбекистана, но специалисты советуют подождать до августа.

На рынках появились первые арбузы из Узбекистана, но специалисты советуют подождать до августа.

Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирск привезли первые арбузы, торговцы предлагают три сорта черешни, а еще начался сезон товаров с огорода — пенсионеры продают жимолость, скороспелую клубнику и даже сосновые шишки. Как правильно выбрать все это без риска для здоровья — в материале КП-Новосибирск.

Жимолость стоит 200 рублей за 300-граммовый контейнер

Жимолость стоит 200 рублей за 300-граммовый контейнер

Фото: Никита МАНЬКО

ПЕРВАЯ КЛУБНИКА И ЖИМОЛОСТЬ

Июнь — время жимолости, она есть на каждом прилавке — от 200 рублей. Появилась и первая клубника, точнее, виктория — скороспелая, мелкая, но не очень сладкая, по 100 рублей за 300 граммов.

— Это ранний сорт, растет под пленкой либо в теплицах. В июле она будет слаще, народ разберет на варенье. Жимолость продаю со своего огорода, у меня 20 кустов. За сезон это приносит столько же денег, сколько моя пенсия за два месяца, — рассказала продавец Татьяна.

На рынке можно найти скороспелую клубнику — она мелкая, но ароматная.

На рынке можно найти скороспелую клубнику — она мелкая, но ароматная.

Фото: Никита МАНЬКО

Рядом продается крупная ярко-красная клубника — как будто из рекламы. Кто-то говорит — из Турции, кто-то — из Краснодара. Диетологи считают, что выбирать эту ягоду нужно носом.

— Натуральную клубнику, которая выращена на грядке, можно выбрать по запаху. Если ягодой почти не пахнет, то этот продукт выращен на удобрениях и ускорителях роста, а значит, ничего хорошего. Проверить, напичкана ли ягода «химией», — просто. Можете помыть клубнику — натуральная ягода начнет размягчаться от воды. Потом положите на салфетку — должно остаться розовое пятно. Если нет, значит, продукт не самый натуральный, — объяснил КП-Новосибирск директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Яков Новоселов.

Первые арбузы стоят по 80 рублей за килограмм

Первые арбузы стоят по 80 рублей за килограмм

Фото: Никита МАНЬКО

ПОЛОСАТЫЕ И ОПАСНЫЕ

В Новосибирск завезли первые арбузы из Узбекистана, они появились на рынках и некоторых уличных прилавках. Ягоды крупные — весом от 3 — 4 килограммов, с сочной красной мякотью на срезе. Но и цена высокая — не ниже 80 рублей за кило. Продавцы говорят, что в июле, когда появятся астраханские и таджикские арбузы, цена упадет. Эксперты тоже советуют не торопиться — не стоит покупать июньские арбузы. Это может быть не просто невыгодно, но даже вредно для здоровья.

— Каждый год в Новосибирске регистрируют случаи отравления арбузами. И мы всегда советуем не покупать арбузы раньше середины августа. Ранние арбузы — плод усилий химической промышленности. Они выращены на гидропонике, напичканы стимуляторами роста, нитратами, нитритами и другими веществами. Даже если они выращены в солнечном Узбекистане, все равно есть риск получить острое отравление и подорвать иммунную и пищеварительную систему на недели вперед, — уверен Яков Новоселов.

Прилавки завалены черешней, самая дорогая — из Баку

Прилавки завалены черешней, самая дорогая — из Баку

Фото: Никита МАНЬКО

Черешня и цены на глаз Пока прилавки завалены черешней, цены на нее очень разные: от 170 до 400 рублей за килограмм.

— Почему такой разброс цен? Всю черешню берут на оптовом рынке, а цену ставят на глаз. Разные сорта есть — из Киргизии, Баку, Ташкента. Из Баку — чуть покрупнее, чуть подороже. Киргизскую черешню продают по 180 рублей, таджикская чуть дороже, — добавила продавец.

Врач-диетолог предупреждает, что с черешней дело обстоит сложнее. Трудно отличить ягоду с нитратами от натуральной, так что придется полагаться на свою интуицию.

Киргизская, ташкентская и бакинская черешня различается по виду и вкусу

Киргизская, ташкентская и бакинская черешня различается по виду и вкусу

Фото: Никита МАНЬКО

ВМЕСТО ГРИБОВ — ЧАГА

Лесных грибов на Центральном рынке мы не увидели. Но есть березовый гриб — древесная чага. Она нынче популярна. Ведь ученые называли ее одним из средств для борьбы с коронавирусом. Вообще, продавцы говорят, что люди часто берут какие-то продукты, считая, что они принесут пользу здоровью.

— Про чагу говорили, что она хороша для желудка, может помочь при онкологии. А еще берут рябину, черноплодку для витаминов, сабельник для почек. Раскупают зеленые шишки от инсультов — делают настойки. Варят варенье, перекручивают в фарш. Те, кто против алкоголя, едят с медом, — перечисляет продавец Юрий.

Свежих лесных грибов на рынке нет — начало лета выдалось неурожайным

Свежих лесных грибов на рынке нет — начало лета выдалось неурожайным

Фото: Никита МАНЬКО

Грибной сезон в этом году, по словам торговцев, будет не таким ярким, как в 2020-м:

— Такое грибное лето, как в прошлом году, бывает раз в 10 лет. Сейчас грибницы отдыхают, поэтому грибов в лесах нет. Может быть, к осени пойдут опята, грузди и белые грибы.

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