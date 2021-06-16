Под Новосибирском многодетная мать пыталась задушить собственную дочь-первоклассницу

Супруги живут в доме с четырьмя дочками. Фото: предоставлено местными жителями/соцсети.

Трагедией едва не закончились «воспитательные меры» многодетной матери из деревни Амба Колыванского района Новосибирской области: женщина пыталась задушить собственную дочку.

— Да это она снова выпила, вот ей крышу и сорвало. У нее вообще детей изъять нужно, — судачат местные.

Сейчас ребенок находится в реабилитационном центре, а родные ломают голову, как вернуть девочку домой. Об этом сельчане рассказали КП-Новосибирск.

«МЕНЯ МАМА ДУШИЛА»

Семья Инородовых* живет в небольшом одноэтажном доме. По словам соседей, муж постоянно работает, не пьет и души не чает в четырех дочках — 10-летней Саше*, восьмилетних близняшках Лене* и Кате* и четырехлетней Юле*. А вот про мать детей сельчане ничего хорошего сказать не могут.

— Маша* не работает, часто пьет. Близняшек всегда дома взаперти держит. Они ходят только в школу и обратно, гулять на улицу она их не выпускает, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Никто не знал, что происходит за закрытыми дверями в семье Инородовых, пока Катя не пришла в школу с синяками на шее.

— При школе работает летний лагерь, педагоги обязательно осматривают всех учеников — вдруг кого клещ укусил или еще что. Вот так на осмотре учительница заметила на шее у Кати синяки. Спросила, откуда они взялись, а девочка ответила: «Меня мама душила», — объясняют в Амбинской средней школе.

Девочек отвели к директору и вызвали полицию. Правоохранители забрали детей и поехали к их матери, чтобы разобраться, что произошло.

«Я ИХ НИКОМУ НЕ ОТДАМ»

Как говорят местные жители, когда полицейские приехали домой к маме девочек, застали ее пьяной.

— Она устроила истерику, начала кричать: «Это мои дети! Я их никому не отдам!» Потом Катю отвезли на судмедэкспертизу вместе с матерью. Эксперты подтвердили, что на шее девочки действительно следы удушья. С ребенком поговорил психолог, — говорит Оксана*, соседка семьи Инородовых.

Как утверждают соседи, мать набросилась на ребенка ночью, когда вернулась домой пьяной.

— Она выпивала в компании, и ее начали стыдить за то, что ее дети постоянно голодные, в школе добавки просят. Мол, мать их недокармливает. Видимо, на этом фоне у нее крышу и сорвало. Она прибежала и начала Катю душить, а соседка за стенкой (дом на двух хозяев. — Ред.) услышала детские крики и прибежала. Если бы не она, то неизвестно, чем дело закончилось бы, — добавляет Оксана.

Сейчас Катя находится в реабилитационном центре, с ней работают психологи. Девочка проведет там месяц, а потом будет решаться, вернется ли она домой.

Корреспонденты КП-Новосибирск направили запрос в органы опеки, ответ обязательно опубликуем.

* Имена изменены по этическим соображениям.

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