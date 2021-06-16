«Называли жирдяем – это было обидно»: 115-килограммовый школьник похудел на 30 кило после шуток одноклассников

Лев похудел за 4 месяца. Фото: предоставлено семьей ШАХОВЫХ.

14-летний Лев Шахов – подтянутый парень из Новосибирска, который с удовольствием шутит над самим собой и легко находит общий язык со сверстниками. Но еще полгода назад Лев создавал другое впечатление. Восьмиклассник весил 115 килограммов при росте 175 сантиметров, над чем частенько подшучивали его друзья.

- В прежней школе были подколы, называли жирдяем - это было обидно… Сейчас у меня другой класс, и одноклассники шутили уже по-доброму, даже с заботой - говорили, хватит булки есть, - рассказал КП-Новосибирск Лев. – Меня такие шутки уже не задевали.

Лев любил печеное. Фото: предоставлено семьей ШАХОВЫХ.

Кстати, сверстники про булочки не просто так заводили разговор:

- Лев просто обожал выпечку, пирожки, - рассказала КП-Новосибирск Ксения, мама школьника. – Да мы с ним говорили о том, что надо худеть, записывались на различные тренировки (парень пробовал себя, к примеру, в айкидо), но сын потом остановился.

А потом Лев начал учиться петь, и вместе с этим начал задумываться о своей внешности.

- Как раз было начало 2021 года, и я решил, что пора все поменять, - вспоминает восьмиклассник. – У меня ведь как было: прямо со школы я приходил домой и садился за компьютер играть: неудивительно, что я набирал вес. И с этим надо было что-то делать.

Парень пытался похудеть, но не получалось. Фото: предоставлено семьей ШАХОВЫХ.

Так школьник отправился в спортзал, стал заниматься с персональным тренером. А еще пересмотрел свое питание:

- Я обожаю суши и пиццу, но о них и о других вредных продуктах пришлось забыть. Первые недели было очень сложно, а сейчас уже особо и не хочется. Еще я полностью перестал есть сахар, - рассказывает Лев. – Вместо этого я ем приготовленную на гриле грудку, овощи.

Результат не заставил себя ждать – парень сейчас весит 85 килограммов и не собирается останавливаться на достигнутом.

Сейчас Лев преобразился благодаря тренеру. Фото: www.instagram.com/sergeevich_gym/

- Одноклассники меня очень поддерживают, радуются моим результатам, - говорит Лев.

Сейчас у Льва две заботы: первая – экзамены, которые предстоит сдать в 9 классе. Вторая - поход по магазинам: парень после похудения еще не успел сменить гардероб.

- Первым делом куплю себе майку и шорты, - говорит Лев, который настроен и дальше ходить в спортзал.

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