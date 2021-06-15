«Это была детская мечта, и она сбылась»: новосибирский бизнесмен восстанавливает популяцию краснокнижной рыбы

Сейчас вес царь-рыбы достигает 25 килограмм. Фото: Михаил ДОКУКИН

В 2012 году новосибирские рыбоводы по инициативе директора Группы компаний «Дискус» (в нее входит Новосибирский рыбзавод. - Ред.) Алексея Джулая купили в Тюмени оплодотворенную икру осетра, из которой вырастили маточное стадо.

В начале лета этого года из икры новосибирских осетров произошел выклев мальков. Ученые называют этот случай уникальным. Когда мальки наберут вес до 180 граммов (а произойдет это, предположительно, осенью), их выпустят в Обь и Обское водохранилище.

По словам главного научного сотрудника лаборатории аквакультуры Новосибирского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии доктора сельскохозяйственных наук Александра Ростовцева, самое главное достижение этого хозяйства в том, что в Новосибирской области за все время существования рыбного хозяйства получили собственную рыбоводную икру, проинкубировали ее и получили сначала личинок, потом мальков сибирского осетра.

Осенью мальков сибирского осетра выпустят в Обь и Обское водохранилище. Фото: Михаил ДОКУКИН

Александр Ростовцев вспоминает, что в 1970 году новосибирские рыбоводы уже получали икру в Камне-на-Оби, но производители были выловлены в Томской области. Их на специальных лодках везли в Алтайский край.

В настоящее время осетр занесен в Красную книгу Новосибирской области и Красную книгу России. Ловля под запретом. Незаконный улов обойдется в копеечку. За каждую добытую рыбу нарушителю придется выложить 160 000 рублей.

По словам начальника оперативного отдела Верхнеобского территориального управления Федерального агентства Росрыболовства Данилы Потапова, в последнее время браконьеров становится меньше.

Процесс выращивания сибирского осетра в неволе трудоемкий. Оплодотворенную икру помещают в специальные стеклянные емкости - инкубационный аппарат Вейса - и подают в них воду. Там икра находится во взвешенном состоянии, а уже через 3 - 4 дня появляется личинка, которую пересаживают в другие емкости - аппарат ВНИИПРХ. Там происходит выклев самого малька.

Сегодня добыча икры на рыбоводческих хозяйствах производится гуманным способом. Рыбе делают небольшой надрез и сдаивают икру вручную. Уже через 3 - 4 года самка осетра сможет нереститься вновь. Вручную получали икру и наши рыбоводы.

Александр Ростовцев отмечает, что на Новосибирском рыбзаводе совершили научный прорыв - на его основе можно писать диссертацию.

По словам представителя науки Александра Ростовцева (в центре), на Новосибирском рыбзаводе совершили научный прорыв, по которому можно писать диссертацию. Фото: Михаил ДОКУКИН

- Здесь сократили сроки созревания самок на 30%. Если обычно они мечут икру в возрасте от 17 до 20 лет, то нашим рыбоводам для получения потомства осетра понадобилось 10 лет, - поясняет ученый.

Часть мальков отправятся в подразделение рыбзавода, расположенное в Камне-на-Оби. Озера для разведения рыбы, которые предназначены для зарыбления Обского моря, занимают 260 гектаров. Здесь осетр будет расти в естественных условиях и на естественных кормах.

Впрочем, региональные чиновники дают Новосибирскому рыбзаводу высокую оценку. По словам начальника отдела водно-биологических ресурсов министерства сельского хозяйства Новосибирской области Сергея Данильченко, в регионе есть организации, которые пытаются выращивать осетровых.

- Но это рыбоводческое хозяйство уникальное, потому что впервые на территории Новосибирской области специалисты получили посадочный материал из собственного маточного стада. Данное направление будет динамично развиваться, тем более что в Новосибирской области достаточно естественных водных объектов, то есть потенциал высокий, - прогнозирует представитель минсельхоза.

- Я хочу, чтобы нашим детям и внукам осталась река, в которой жила бы эта рыба, - отметил Алексей Джулай.