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Общество15 июня 2021 12:00

«Это была детская мечта, и она сбылась»: новосибирский бизнесмен восстанавливает популяцию краснокнижной рыбы

В июне 2021 года на Новосибирском рыбзаводе впервые в регионе маточное стадо сибирского осетра дало потомство. Корреспондент КП-Новосибирск отправился на предприятие и узнал, как 25-килограммовые царь-рыбы размножаются в неволе
Михаил ДОКУКИН
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Сейчас вес царь-рыбы достигает 25 килограмм.

Сейчас вес царь-рыбы достигает 25 килограмм.

Фото: Михаил ДОКУКИН

В 2012 году новосибирские рыбоводы по инициативе директора Группы компаний «Дискус» (в нее входит Новосибирский рыбзавод. - Ред.) Алексея Джулая купили в Тюмени оплодотворенную икру осетра, из которой вырастили маточное стадо.

В начале лета этого года из икры новосибирских осетров произошел выклев мальков. Ученые называют этот случай уникальным. Когда мальки наберут вес до 180 граммов (а произойдет это, предположительно, осенью), их выпустят в Обь и Обское водохранилище.

По словам главного научного сотрудника лаборатории аквакультуры Новосибирского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии доктора сельскохозяйственных наук Александра Ростовцева, самое главное достижение этого хозяйства в том, что в Новосибирской области за все время существования рыбного хозяйства получили собственную рыбоводную икру, проинкубировали ее и получили сначала личинок, потом мальков сибирского осетра.

Осенью мальков сибирского осетра выпустят в Обь и Обское водохранилище.

Осенью мальков сибирского осетра выпустят в Обь и Обское водохранилище.

Фото: Михаил ДОКУКИН

Александр Ростовцев вспоминает, что в 1970 году новосибирские рыбоводы уже получали икру в Камне-на-Оби, но производители были выловлены в Томской области. Их на специальных лодках везли в Алтайский край.

В настоящее время осетр занесен в Красную книгу Новосибирской области и Красную книгу России. Ловля под запретом. Незаконный улов обойдется в копеечку. За каждую добытую рыбу нарушителю придется выложить 160 000 рублей.

По словам начальника оперативного отдела Верхнеобского территориального управления Федерального агентства Росрыболовства Данилы Потапова, в последнее время браконьеров становится меньше.

Процесс выращивания сибирского осетра в неволе трудоемкий. Оплодотворенную икру помещают в специальные стеклянные емкости - инкубационный аппарат Вейса - и подают в них воду. Там икра находится во взвешенном состоянии, а уже через 3 - 4 дня появляется личинка, которую пересаживают в другие емкости - аппарат ВНИИПРХ. Там происходит выклев самого малька.

Сегодня добыча икры на рыбоводческих хозяйствах производится гуманным способом. Рыбе делают небольшой надрез и сдаивают икру вручную. Уже через 3 - 4 года самка осетра сможет нереститься вновь. Вручную получали икру и наши рыбоводы.

Александр Ростовцев отмечает, что на Новосибирском рыбзаводе совершили научный прорыв - на его основе можно писать диссертацию.

По словам представителя науки Александра Ростовцева (в центре), на Новосибирском рыбзаводе совершили научный прорыв, по которому можно писать диссертацию.

По словам представителя науки Александра Ростовцева (в центре), на Новосибирском рыбзаводе совершили научный прорыв, по которому можно писать диссертацию.

Фото: Михаил ДОКУКИН

- Здесь сократили сроки созревания самок на 30%. Если обычно они мечут икру в возрасте от 17 до 20 лет, то нашим рыбоводам для получения потомства осетра понадобилось 10 лет, - поясняет ученый.

Часть мальков отправятся в подразделение рыбзавода, расположенное в Камне-на-Оби. Озера для разведения рыбы, которые предназначены для зарыбления Обского моря, занимают 260 гектаров. Здесь осетр будет расти в естественных условиях и на естественных кормах.

Впрочем, региональные чиновники дают Новосибирскому рыбзаводу высокую оценку. По словам начальника отдела водно-биологических ресурсов министерства сельского хозяйства Новосибирской области Сергея Данильченко, в регионе есть организации, которые пытаются выращивать осетровых.

- Но это рыбоводческое хозяйство уникальное, потому что впервые на территории Новосибирской области специалисты получили посадочный материал из собственного маточного стада. Данное направление будет динамично развиваться, тем более что в Новосибирской области достаточно естественных водных объектов, то есть потенциал высокий, - прогнозирует представитель минсельхоза.

- Я хочу, чтобы нашим детям и внукам осталась река, в которой жила бы эта рыба, - отметил Алексей Джулай.

Алексей Джулай показывает аппарат Вейса, который на предприятии используют для инкубации икры.

Алексей Джулай показывает аппарат Вейса, который на предприятии используют для инкубации икры.

Фото: Михаил ДОКУКИН

БИЗНЕС-ПРЕСС