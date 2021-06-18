Флешмоб для Насти: школьницу из Новосибирска, попавшую в больницу, поздравили с днем рождения люди со всей России

Девочка попала в больницу в начале лета. Фото: предоставлено Оксаной ПЕРМЯКОВОЙ.

«Моя дочка в больнице. У нее сегодня день рождения, и если вы хотите ее поздравить, то напишите сообщение в WhatsApp». Такой пост появился в одной из групп Новосибирска. Он набрал 6 тысяч просмотров и огромное количество комментариев. Кто и как поздравил девочку с праздником — в материале КП-Новосибирск.

«ЗАБЕРИ МЕНЯ ДОМОЙ»

Настя попала в больницу несколько недель назад. У девочки резко заболел живот, и из дома ее увезли на скорой помощи.

— Сначала врачи подумали, что это аппендицит. Начали делать лапароскопию, а потом увидели, что в кишечнике сильное воспаление. Пришлось делать полостную операцию. Дочке удалили большую часть кишечника, это была серьезная операция, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Пермякова, мама Насти.

Девочка пролежала в реанимации пять дней, а когда пришла в сознание, расстроилась и из-за операции, и из-за того, что придется провести в больнице еще несколько недель.

— Настя очень переживала. Когда увидела шов на животе, расстроилась вдвойне. Она начала проситься домой, говорить, что в больнице ей плохо. Я старалась успокоить дочку, поддержать, — говорит женщина. — Еще больше Настя расстроилась, когда поняла, что и день рождения встретит одна в больничной палате.

ОТ КАМЧАТКИ ДО КАЛИНИНГРАДА

Чтобы поддержать дочку, Оксана решилась на безумный поступок — написать пост в социальных сетях. Женщина попросила незнакомых людей поздравить дочку с праздником. Ведь девочке исполнялось 15 лет.

— Мы сами вечером нарисовали плакат, надули шарики и приехали под окна больницы. Настя очень обрадовалась нашему приезду, а уже после ей в WhatsApp начали приходить поздравления, — описывает мама девочки.

Семья подарила Насте цветы и шарики. Фото: предоставлено Оксаной ПЕРМЯКОВОЙ.

По словам Оксаны, поздравления приходили со всех городов России. Телефон пиликал не переставая, и школьница еле успевала отвечать на сообщения в мессенджере.

— Дочка мне постоянно писала и звонила, у нее был такой радостный голос! Она не ожидала такого потока сообщений. И я тоже очень удивлена. Дочка со многими до сих пор поддерживает общение, а люди узнают, как ее здоровье, — добавляет Оксана. — Я всем благодарна за то, что откликнулись.

Девочку поздравляли разные люди. Фото: соцсети

Сейчас Настя лежит в больнице, но совсем с другим настроем. Теперь ее поддерживает вся страна, и девочка уверена, что совсем скоро пойдет на поправку.

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