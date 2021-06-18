«Они читали стихи и будто заворожили нас»: мошенницы украли у ветеранов в Новосибирской области 1 миллион рублей

Пенсионеры копили деньги 4 года. Фото: Артем КИЛЬКИН/предоставлено партией КПРФ рабочего поселка Сузун

Пожилые супруги Гридневы — 86-летняя Антонина Петровна и 87-летний Иван Федорович — более полувека живут в рабочем поселке Сузун. Раньше у них было свое хозяйство, дом, но из-за возраста пришлось все продать и купить небольшую квартиру.

— Когда мы переехали, начали откладывать деньги с пенсии. Каждый месяц заматывали их в простыню и убирали в шкаф. Так за четыре года крупная сумма на похороны и скопилась, — рассказала КП-Новосибирск Антонина Петровна Гриднева. — В банк не хотела класть, потому что туда нужно было бы каждый раз ходить, а у меня ноги больные, мне трудно.

Пенсионеры и не думали, что их накопления могут попасть в руки мошенников.

ПРЯТАЛИ ЛИЦО ЗА МАСКОЙ

Антонина Петровна и Иван Федорович были дома вдвоем, когда к ним неожиданно нагрянули гости.

— К нам пришли две девушки: одна — блондинка с распущенными волосами, вторая — черненькая с короткой стрижкой, чем-то на цыганку похожа. Лица не разглядела — посетительницы были в медицинских масках. Они сказали, что из благотворительного фонда и хотят нам помочь, — объясняет пенсионерка.

Девушки прошли в кухню и стали расспрашивать сельчан об их жизни. Всего ли им хватает, нужна ли какая-то помощь.

— Они предлагали нам поездку в санаторий. Сказали, что сделают нам скидку, потому что мы пенсионеры. А потом они решили нас сфотографировать, — вспоминает Антонина Петровна. — А я как сердцем чувствовала подвох, но меня уговорили. Мы с мужем сели на диван, и нас сфотографировали.

После этого девушки попрощались с пенсионерами и ушли, но не прошло и пяти минут, как они вернулись.

— Они сказали, что забыли прочитать нам стихи. Ну, мы с мужем сели на кровать, и одна давай нам стихи про Путина читать, а другая с кем-то по телефону разговаривала. Мы как будто завороженные сидели. Я даже подумать не могла, что в этот момент мошенница залезет в шкаф и заберет все наши сбережения, — описывает действия мошенниц пенсионерка.

«И ГДЕ ЖЕ ИХ ИСКАТЬ-ТО?»

Хватились денег не сразу. Сибирячка получила пенсию и решила доложить часть суммы в копилку. Засунула руку в простыню, а там — ничего…

— Я не поняла сначала, почему там ничего нет. Я же не касаюсь этих денег никогда. А потом поняла, что нас обокрали. Мужу рассказала, и мы вызвали полицию, — плачет Антонина Петровна.

Иван Федорович написал заявление, описал мошенниц, которые приходили. Полицейские даже собаку по следу пустили, но без толку.

— Собака довела их до магазина, который недалеко от нас находится. А там след пропал. Мы думаем, что они там машину оставили, а когда деньги наши забрали, уехали. И где же их теперь искать-то? — вздыхает пенсионерка.

Сейчас правоохранители пытаются найти воровок, чтобы вернуть супругам их деньги.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.