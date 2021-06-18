«Они читали стихи и будто заворожили нас»: мошенницы украли у ветеранов в Новосибирской области 1 миллион рублей

Пенсионеры копили деньги 4 года. Фото: Артем КИЛЬКИН/предоставлено партией КПРФ рабочего поселка Сузун
Пожилые супруги Гридневы — 86-летняя Антонина Петровна и 87-летний Иван Федорович — более полувека живут в рабочем поселке Сузун. Раньше у них было свое хозяйство, дом, но из-за возраста пришлось все продать и купить небольшую квартиру.
— Когда мы переехали, начали откладывать деньги с пенсии. Каждый месяц заматывали их в простыню и убирали в шкаф. Так за четыре года крупная сумма на похороны и скопилась, — рассказала КП-Новосибирск Антонина Петровна Гриднева. — В банк не хотела класть, потому что туда нужно было бы каждый раз ходить, а у меня ноги больные, мне трудно.
Пенсионеры и не думали, что их накопления могут попасть в руки мошенников.
ПРЯТАЛИ ЛИЦО ЗА МАСКОЙ
Антонина Петровна и Иван Федорович были дома вдвоем, когда к ним неожиданно нагрянули гости.
— К нам пришли две девушки: одна — блондинка с распущенными волосами, вторая — черненькая с короткой стрижкой, чем-то на цыганку похожа. Лица не разглядела — посетительницы были в медицинских масках. Они сказали, что из благотворительного фонда и хотят нам помочь, — объясняет пенсионерка.
Девушки прошли в кухню и стали расспрашивать сельчан об их жизни. Всего ли им хватает, нужна ли какая-то помощь.
— Они предлагали нам поездку в санаторий. Сказали, что сделают нам скидку, потому что мы пенсионеры. А потом они решили нас сфотографировать, — вспоминает Антонина Петровна. — А я как сердцем чувствовала подвох, но меня уговорили. Мы с мужем сели на диван, и нас сфотографировали.
После этого девушки попрощались с пенсионерами и ушли, но не прошло и пяти минут, как они вернулись.
— Они сказали, что забыли прочитать нам стихи. Ну, мы с мужем сели на кровать, и одна давай нам стихи про Путина читать, а другая с кем-то по телефону разговаривала. Мы как будто завороженные сидели. Я даже подумать не могла, что в этот момент мошенница залезет в шкаф и заберет все наши сбережения, — описывает действия мошенниц пенсионерка.
«И ГДЕ ЖЕ ИХ ИСКАТЬ-ТО?»
Хватились денег не сразу. Сибирячка получила пенсию и решила доложить часть суммы в копилку. Засунула руку в простыню, а там — ничего…
— Я не поняла сначала, почему там ничего нет. Я же не касаюсь этих денег никогда. А потом поняла, что нас обокрали. Мужу рассказала, и мы вызвали полицию, — плачет Антонина Петровна.
Иван Федорович написал заявление, описал мошенниц, которые приходили. Полицейские даже собаку по следу пустили, но без толку.
— Собака довела их до магазина, который недалеко от нас находится. А там след пропал. Мы думаем, что они там машину оставили, а когда деньги наши забрали, уехали. И где же их теперь искать-то? — вздыхает пенсионерка.
Сейчас правоохранители пытаются найти воровок, чтобы вернуть супругам их деньги.
КП-Новосибирск следит за ходом расследования.
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