«Слоны гуляли в тапочках, а тигр купался в Оби»: как экзотические животные удивляли новосибирцев

Купание слонов в Оби стало одним из интересных событий 2008 года Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сейчас сложно представить, чтобы по центру Новосибирска гуляли слоны, а в Оби плескались тигры. Слоны испугаются машин и устроят погром, а тигры заставят людей паниковать. Но ведь когда-то такое было возможно! Вместе с краеведами рассказываем об истории снимков с экзотическими животными, некоторым из них больше полувека.

«ЧТОБЫ НОГИ НЕ СБИВАЛИ ОБ АСФАЛЬТ»

Горожане всегда обожали цирк. По данным Музея города Новосибирска, еще в Гражданскую войну у нас проходили карнавальные шествия артистов. И в них участвовали не бременские музыканты, а настоящие мастера.

Артисты устраивали карнавальные шествия с начала ХХ века. Фото: Предоставлено Константином Голодяевым

Газеты начала ХХ века писали, что карнавал проводили члены Международного союза артистов цирка, члены Русского театрального общества, артисты театра «Гигант», театра Махотина, цирка В. Д. Камухина, члены благотворительного общества и вообще сочувствующие граждане. В 1950-х годах традицию развлекать народ возродили дрессировщики.

Слоны на улицах Новосибирска гуляли в тапочках. Фото: Из книги Ивана Невзгодина «Советский неоклассицизм в истории Новосибирска»

— Советские люди очень любили цирк, а после выступления устраивали шествия по городу. На них приходили сотни горожан. Артисты обували слонов в специальные тапочки, которые позволяли не сбивать ноги об асфальт, а потом вели купаться, — рассказывает руководитель Музея Железнодорожного района Алексей Авдеев.

ПОЛОСАТЫЕ КУПАЛЬНИКИ

Настоящую панику на Центральном пляже Новосибирска однажды устроила знаменитая дрессировщица Маргарита Назарова. В 1956 году артистка привезла бенгальского тигра Пурша и пустила его порезвиться. Этот случай попал в газеты и даже в кинохронику — горожане в панике бегут от тигра.

— Тигр Пурш до этого уже снимался в кино — в фильме «Укротительница тигров», а после новосибирского заплыва стал звездой фильма «Полосатый рейс». Помните эти слова: «Красиво плывут... Вон та группа в полосатых купальниках!»? Можно сказать, этот заплыв Пурш репетировал в Оби, — сообщил КП-Новосибирск Константин Голодяев.

Традицию представлять цирковых животных на улице продолжила другая знаменитая дрессировщица — народная артистка СССР Тереза Дурова. В 1978 году она выгуливала слонов по центру Новосибирска. А в начале 1980-х годов цирковые артисты пустили настоящего бегемота пощипать травку перед магазином «Весна».

Бегемот щипал травку у магазина «Весна». Фото: Предоставлено музеем Железнодорожного района

— Многие новосибирцы помнят, когда в 2008 году в жаркий день гастролеры решили искупать цирковых слонов прямо на городском пляже. Правда, не всем понравилось, что слоники тут же сделали свои дела «по-большому», но когда они все-таки зашли в Обь и начали благодарно фыркать, это была милота — большая во всех смыслах, — вспоминает кандидат исторических наук Константин Голодяев.

Купание слонов в Оби стало одним из интересных событий 2008 года Фото: Андрей КОПАЛОВ

Этот момент попал в хронику «Комсомольской правды» в Новосибирске благодаря нашему фотокорреспонденту Андрею Копалову.

«АВТОМОБИЛИ ЗАМЕНИЛИ НАМ СЛОНОВ»

Историки утверждают: сейчас ни один цирковой артист не согласится водить слонов по городу. Всему виной шум машин и нервы водителей в пробках, которые любят давить на клаксон.

Новосибирцы возродили знаменитый паровозик Дурова. Фото: Предоставлено Константином Голодяевым

— Шествия цирковых животных прекратились после увеличения количества транспорта. В последний раз слонов купали на пляже в 2016 году, но для этого их привозили в специальных фурах. Животные пугаются шума машин и скопления народа. Это для них стресс, который может привести к панике. Известен случай, когда в Англии один лопнувший шарик сорвал парад слонов — животное затоптало погонщика, — добавил руководитель Музея Железнодорожного района Алексей Авдеев. — Суд приговорил бедное животное к казни, это очень жестоко. Но взбесившееся животное — это страшно, поэтому даже лошадей по улицам водят редко.

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