В городе открылась хоккейная школа для самых маленьких

Новый спортивный объект - большое событие для Новосибирска. Фото: Михаил ДОКУКИН

В Новосибирске появилась новая хоккейная школа «Красная машина - Юниор», в которой будут заниматься мальчики и девочки в возрасте от 4 до 7 лет. По задумке организаторов проекта, в перспективе возрастной порог для воспитанников школы будет увеличен и заниматься смогут еще больше детей.

Работать хоккейная школа будет при поддержке специалистов Федерации хоккея России, а воспитанники смогут заниматься под руководством наставников по национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина», которую разработали лучшие тренеры страны.

Важный момент: новая хоккейная школа - некоммерческий проект. Он не подразумевает получение прибыли: месячный абонемент будет покрывать все расходы - содержание персонала, зарплату тренерского состава, форму, аренду льда, занятия в специализированном зале (на базе спортивного центра «Космос»). Стоимость абонемента просчитывалась исходя из количества ледовых и внеледовых тренировок, и ничего лишнего родителям платить не придется.

Но главное для родителей и детей все-таки другое - профессионализм наставников, которые помогут детям получить необходимые навыки. Это будет детская спортивная школа с юниорским составом и подписанием контрактов: на старте работы школы уже задействованы два тренера - бывшие игроки Максим Жабенко и Евгений Тарасов. Они прошли обучение по методологии «Красной машины». В планах - увеличение тренерского состава, а также количества групп.

По словам одного из учредителей школы, депутата Совета депутатов города Новосибирска от фракции «Единая Россия» Кирилла Покровского, в Новосибирске дефицит свободных ледовых площадок. По его словам, хоккейных школ в городе всегда будет не хватать.

- «Красная машина» на слуху у людей, причастных спорту. Это национальный бренд, который символизирует весь русский хоккей и сборную России. Новосибирск давно заслуживает представительства «Красной машины». К нам пришла хоккейная школа со своим тренерским составом, технологией, методологией, включая психологические факторы работы с детьми. В комплексе это дает по-настоящему серьезный бренд, и я считаю, что для каждой молодой семьи, которая решила отдать своего ребенка в хоккей, будет честью стать представителем этого хоккейного клуба, особенно в преддверии молодежного чемпионата мира 2023 года. Это хороший социальный проект, который привлечет много детей, - сказал он.

Кирилл Покровский подчеркнул, что решение о наборе самых юных спортсменов было осознанным.

- Это как раз тот возраст, когда у ребенка формируется восприятие происходящего. Симбиоз этих факторов говорит о том, что проект социально ориентированный. И мы надеемся, что он будет тиражироваться, - добавил депутат.

Он не исключил, что «Красная машина - Юниор» может быть масштабирована в другие районы Новосибирска, и предположил, что может появиться филиал школы в левобережье, а для ребятишек это прекрасная возможность заниматься спортом, поскольку в проекте собраны самые передовые технологии и техники. Новосибирск - город с замечательными хоккейными традициями, наши знаменитые игроки Владимир Тарасенко и Константин Алексеев у всех на слуху. И новая школа будет не только развивать навыки детей, но и повышать квалификацию тренеров, организуя для них специализированные семинары. Значит, можно быть уверенными, что благодаря такой тщательной подготовке совсем скоро мы узнаем имена новых хоккейных звезд из Сибири и будем за них болеть!