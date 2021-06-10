Новосибирские единороссы подвели итоги предварительного голосования

10 июня в Новосибирске прошла 39-я конференция регионального отделения «Единой России». Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

На 39-й конференции регионального отделения «Единой России» подвели итоги предварительного голосования партии и назвали делегатов, которые будут представлять регион на Всероссийском съезде в Москве.

«БЕЗ СБОЕВ И НАКЛАДОК»

Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Новосибирской области Андрей Травников еще раз отметил высокий интерес жителей и их активное участие в электронном предварительном голосовании.

- В предварительном голосовании фактически приняли участие 5% от всех избирателей, которые живут в Новосибирской области. Процедура была конкурентная - приняли участие больше 100 кандидатов. Все было четко и организованно. Несмотря на то, что голосование было электронное, оно проходило без технических сбоев и накладок. Теперь предстоит серьезная избирательная кампания, - подчеркнул Андрей Травников.

Своим успешным опытом в предварительном голосовании партии поделилась ректор Новосибирского университета архитектуры, дизайна и искусств имени Андрея Крячкова Наталья Багрова:

- Решение принять участие в предварительном голосовании стало ответом на призыв президента расширить базу кандидатов праймериз, разрешив участвовать в выборах не только членам партии. Опыт личного сотрудничества с «Единой Россией» насчитывает более четырех лет - в 2017 году наш университет присоединился к реализации в регионе партийного проекта «Городская среда». Мы оказывали помощь в подготовке проектно-сметной документации для благоустройства придомовых территорий и общественных пространств. Далее была работа в общественном совете партии по подготовке экспертных заключений по мониторингу готовых объектов. Спасибо вам за такую возможность.

«СЧИТАЮ, НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ»

Оценивая пятилетний итог работы «Единой России» в регионе, Андрей Травников отметил, что все масштабные достижения в области благоустройства и формирования комфортной городской среды, строительство значимых инфраструктурных объектов на территории Новосибирской области, модернизация коммунальной структуры и многое другое - это заслуга фракции «Единая Россия», депутатов в Госдуме РФ.

- Я хорошо помню, как на многих совещаниях в Правительстве РФ наши представители отстаивали эти нужные в первую очередь региону программы. Мы видим возможности нашей партии и хотим усилить их в следующем созыве Госдумы, - подытожил секретарь регионального отделения «Единой России».

Действующий депутат Госдумы РФ, победитель праймериз по Барабинскому одномандатному округу Виктор Игнатов также высоко оценил работу «Единой России» в Новосибирской области:

- За последние пять лет было сделано достаточно много, особенно в сфере благоустройства. Приведено в порядок знаковое для всех жителей области место - Монумент Славы. Создан дисперсный парк в Кировском районе, обустроена Михайловская набережная. В сельских территориях тоже реализовано немало масштабных проектов благоустройства в рамках партийных проектов. Крайне важным успехом можно считать серьезный прорыв за последние несколько лет в строительстве дошкольных учреждений. В регионе построено 39 детских садов более чем на 7 тысяч мест и 20 новых школ почти на 15 тысяч мест. Все это возведено при непосредственном участии депутатов «Единой России», которые продвигали программы, голосовали за бюджет, участвовали во всех федеральных мероприятиях, привлекали средства для строительства. Большое внимание уделяется созданию крупных спортивных объектов, которые смогут принимать соревнования всероссийского и международного уровня. В эти дни в Новосибирске проходит Кубок России по спортивной гимнастике в центре Евгения Подгорного, который, по мнению специалистов, является лучшим в нашей стране. Кроме того, строится новый ледовый дворец спорта, где будет проходить молодежный чемпионат мира по хоккею. Все эти крупные инфраструктурные проекты реализованы при участии либо по инициативе партии «Единая Россия». Я считаю, нам есть чем гордиться, а планы на перспективу - еще более грандиозные и масштабные.

СПРАВКА «КП»

В 39-й конференции регионального отделения «Единой России» приняли участие 112 делегатов из Новосибирска и районов области. В ходе конференции выбраны шесть единороссов, которые будут представлять Новосибирскую область на XX съезде партии 19 июня в Москве:

• исполнительный секретарь местного отделения партии Карасукского района Наталья Антонюк;

• областной парламентарий, участник предварительного голосования партии (лидер по Новосибирскому одномандатному округу № 135) Олег Иванинский;

• депутат Законодательного собрания Новосибирской области, секретарь местного отделения «Единой России» Ленинского района Новосибирска Виктор Кушнир;

• председатель Совета депутатов Чановского района Владимир Шнайдер;

• секретарь местного отделения партии Куйбышевского района Елена Яблокова

• заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр региональной политики Игорь Яковлев.