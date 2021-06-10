Небывалая ставка 2,55% на сданный дом

ЖД «НИКА». Фото предоставлено отделом маркетинга ГК «ВИРА-Строй».

19-этажный жилой дом «НИКА» построен в центре микрорайона Родники, на улице Михаила Немыткина.

В Родниках вся городская среда - магазины, остановки, школы, детский сад, бассейн, поликлиника - в шаговой доступности. Недалеко расположен новый фехтовальный центр и ледовая арена «Родник».

В подземный паркинг на 59 машин можно спуститься прямо на лифте от своей квартиры. На каждом этаже имеются кладовые, которые относятся к квартире, где можно хранить детские коляски, велосипеды, самокаты. Их столько же, сколько квартир в доме: 190.

Подземный паркинг ЖД «НИКА». Фото предоставлено отделом маркетинга ГК «ВИРА-Строй».

Площадь однокомнатных квартир в доме - от 37 кв. м, двухкомнатных и двухкомнатных студий - от 44 кв. м, а трехкомнатных и трехкомнатных студий - до 76 кв. м. Квартиры сдаются с панорамным остеклением лоджий, потолками 2,7 метра и ремонтом White Box (гипсовая финишная штукатурка стен, цементно-песчаная стяжка пола, разводка электроснабжения, приборы учета водо- и электроснабжения, окна с отделкой откосов и подоконников, готовая к использованию система отопления, подведены канализация и водоснабжение).

Во дворе детская площадка с встроенными на уровне земли батутом, скалодромом, горками, тоннелями, большой песочницей, зоной для воркаута и отдыха. Здесь каждый найдет любимое занятие.

Ознакомиться с оставшимися в продаже планировками вы можете в разделе ЖД «НИКА» на сайте или в отделе продаж.

Отделка white box ЖД «НИКА». Фото предоставлено отделом маркетинга ГК «ВИРА-Строй».

«VS-Недвижимость», официальный представитель ГК «ВИРА-Строй»:

ул. Фрунзе, 63, тел. (383) 235-97-86

График работы: будни с 9.00 до 18.00

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Подробнее об условиях:

* C 31.05.2021 по 01.07.2021 в рамках программы «Господдержка-2020» можно приобрести строящееся жилье (инвестирование) у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье по ДКП по программе субсидирования по ставке 2,55% годовых на весь срок кредитования у ООО СЗ «ВИРА-Строй-Девелопмент» при условии проведения сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях.

В случае отказа заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. Срок кредита - от 144 до 240 месяцев.

Первоначальный взнос - от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость, - 30%). Минимальная сумма кредита - 300 тысяч рублей. Максимальный размер кредита - до 12 миллионов рублей - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 миллионов рублей - при покупке жилья в других регионах. Валюта - рубли РФ.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация права собственности» представляет собой передачу документов на государственную регистрацию в уполномоченные органы в электронном виде. Услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Услуга является платной. Подробнее на сайте: www.domclick.ru. Обеспечение по кредиту - залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий Банком - в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях - на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.