«Сибантрацит» выделит гранты на соцпроекты

Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

Группа «Сибантрацит» и Фонд по развитию социальных, спортивных, образовательных и культурных проектов «Сибантрацит Содействие» проводят конкурс «Регион возможностей» в Новосибирской и Кемеровской областях. Впервые на территории нашего региона подобное мероприятие реализует частная компания. Грантовый фонд конкурса составляет 2 миллиона рублей для некоммерческих организаций и 500 тысяч рублей для инициативных граждан. 8 июня в доме культуры Искитима жителям рассказали, как правильно оформить проект, чтобы повысить шансы на победу. Подробности - в нашем материале.

О КОНКУРСЕ

Новость о проведении «Сибантрацитом» конкурса быстро облетела Новосибирскую область. Участвовать могут некоммерческие организации, школы, детские сады, поликлиники и органы соцзащиты, а также инициативные группы граждан старше 18 лет. Максимальная сумма гранта для граждан - 50 тысяч рублей, для некоммерческих организаций - 200 тысяч рублей.

Направлений, по которым принимают заявки на участие, много: поддержка здорового образа жизни, спорта, творчества и культуры, медицины, науки, волонтерства, охрана окружающей среды, благоустройство общественных пространств. Причем если проект не попадает под заявленные направления, его все равно рассмотрят в категории «Это реально!». Главный критерий для всех проектов: они должны быть действительно значимыми для жителей, помогать улучшать их жизнь.

Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

Заявки принимаются с 31 мая по 7 июля. Победителей объявят 15 июля, а претворять проекты в жизнь начнут уже с 16 июля.

В регионе много неравнодушных, инициативных жителей. Чтобы они смогли правильно сформулировать свои идеи, добиться реализации своих задумок, их пригласили на обучающий семинар.

ПРАВИЛЬНО СФОРМУЛИРОВАННАЯ ЦЕЛЬ - УЖЕ ПОЛДЕЛА

Обучающий семинар для участников конкурса провели в Доме культуры Искитима. Несмотря на знойный день, участников собралось много: они пришли, чтобы послушать специалистов и задать свои вопросы.

Участников поприветствовала руководитель фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» Елена Малицкая:

- В данном конкурсе мы выступаем партнерами фонда «Сибантрацит Содействие» и группы «Сибантрацит». Мы очень гордимся тем, что наша местная компания первой начала проводить такой конкурс в Новосибирской области. Это огромный шаг самой компании к тому, чтобы понять, что же хотят делать в Искитимском районе некоммерческие организации, муниципальные учреждения и сами люди для того, чтобы поменять свою жизнь. Мне хотелось бы, чтобы на этом конкурсе появились живые проекты, которые компания сможет поддержать, а также хорошие гражданские инициативы. Спасибо группе «Сибантрацит»!

Затем руководитель фонда передала слово своим сотрудникам, и началось обучение.

Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

Эксперт фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» Анна Астахова быстро наладила с залом тесный контакт:

- В зале много представителей школ, детских садов, домов культур. Вы здесь для того, чтобы делать чуть больше, чем можете сделать на своей работе. Ваш проект должен менять жизнь к лучшему, и я помогу вам добраться до истинной цели вашего проекта и правильно ее сформулировать. Очень много замечательных идей не получают денежной поддержки из-за того, что заявитель не сумел правильно оформить и донести до комиссии настоящую цель. Мы поможем вам упаковать свои проекты так, чтобы они стали понятными, четкими и у них были все шансы на успех.

Анна объясняла структурно, последовательно и очень доброжелательно. Она рассказала об ошибках, которые допускают заявители, и прошлась по каждому этапу проекта: от идеи до раскрытия его сути и составления бюджета.

Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

Интересной частью семинара стал момент, где Анна учила докапываться до проблемы путем постановки правильных вопросов. На примере участницы из зала ей удалось наглядно показать, какие истинные причины нужно указывать в своем проекте вместо стандартной просьбы просто дать денег на микрофон. Этот блок обучения назывался «правило пяти», где после пятого ответа «потому что» всплывала истинная причина проблемы.

Также Анна перечислила главные вопросы в социальном проектировании и объяснила технологию, как быстро создать обоснование социальной значимости проекта.

Презентацию, по которой проводилось обучение, эксперты обещали выложить в свободный доступ на официальный сайт конкурса https://sa-fond.ru/

«СЕМИНАР ВСЕ РАССТАВИЛ ПО МЕСТАМ»

Участники семинара оценили его практичность и пользу. Например, инициативная группа детского садика поселка Линево пришла уже с почти готовым материалом.

- У нас уже почти готов материал для проекта: физическая культура развита, а вот лыжная подготовка совершенно упущена. В садах нет лыж! У нас есть тренер по лыжным гонкам, и мы хотим сделать реальной возможность для деток ходить зимой на лыжах по территории детского садика. А вот оборудования у нас нет и денег на это нет. Семинар был очень полезным, мы взяли себе на заметку несколько моментов, как улучшить свой проект, - прокомментировали работники Линевского детского сада.

Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

А сотрудники Тальменской школы искусств отметили, что семинар для них все расставил по своим местам: стало понятно, как оформлять заявку и как правильно формулировать цель проекта.

У всех участников есть возможность проконсультироваться по любым вопросам по телефону, электронной почте или лично у экспертов фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив».

Конкурс проводится впервые, но руководство «Сибантрацита» надеется сделать его регулярным и долгосрочным.

Это принципиально новый подход к социальным инвестициям, который «Сибантрацит» внедряет с этого года. Группа продолжит реализовывать корпоративные социальные программы с учетом интересов и мнений населения. В то же время «Сибантрацит» запускает в регионах присутствия компании новый долгосрочный проект, благодаря которому жители, некоммерческие организации, сотрудники-волонтеры смогут сами реализовывать социально значимые проекты. Такой формат партнерства нацелен на развитие регионов, социального предпринимательства.