Дорога в Токио: в Новосибирске впервые проходит Кубок России по спортивной гимнастике

За путевку на Олимпиаду борются 39 гимнастов и 29 гимнасток. Фото: Михаил ДОКУКИН

В Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного прошло торжественное открытие Кубка России по спортивной гимнастике. За победу борются лучшие спортсмены последнего чемпионата России - 39 гимнастов и 29 гимнасток из 25 субъектов Федерации. Новосибирскую область представляет заслуженный мастер спорта, серебряный призер XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира 2019 года Иван Стретович.

Организаторами Кубка России стали Министерство спорта РФ, Федерация спортивной гимнастики России, правительство Новосибирской области и Федерация спортивной гимнастики Новосибирской области.

В церемонии открытия приняли участие первые лица города и области, а также депутаты. По словам главы региона Андрея Травникова, для Новосибирской области принимать турнир такого уровня - большая честь.

Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска (фракция «Единая Россия»), отметил, что соревнования такого масштаба в Новосибирске - это в первую очередь оценка Федерации спортивной гимнастики России.

- У нас хорошая техническая база - новый зал имени нашего земляка, прославленного чемпиона Евгения Подгорного. Мы можем проводить соревнования самого высокого уровня, и вдвойне приятно, что это становится отправной точкой на Олимпиаду в Токио. Здесь ребята подобьют итог - и окончательно будет сформирован состав спортсменов, которые получат путевку на поездку в Токио. Мы со своей стороны, как руководство города и области, спортивная общественность, очень надеемся, что в Токио сможем получить медали, несмотря на то, что в силу обстоятельств будем выступать без флага и без гимна. Хочется пожелать удачи, чтобы спортсмены выступили без травм, чтобы накануне Олимпиады отточили мастерство и добились победы, - отметил Дмитрий Асанцев.

Дмитрий Асанцев. Фото: Михаил ДОКУКИН

В программе Кубка России заявлены квалификационные выступления, а также финалы в личном многоборье и финалы в отдельных видах.

Заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Законодательного собрания Новосибирской области также оценила высокий уровень готовности города к мероприятиям подобного масштаба.

- В Новосибирске проводится ряд крупных соревнований - в апреле город принял чемпионат России по фехтованию, в июне - Кубок России по спортивной гимнастике, а в августе пройдет чемпионат России по карате. Это говорит о том, что у молодого поколения есть возможность развиваться, потому что именно благодаря таким соревнованиям появляются крупные инфраструктурные объекты, и хотелось бы, чтобы они появлялись и дальше, - сказала Елена Спасских.

На церемонии открытия Кубка России официально объявила о завершении карьеры в качестве гимнастки звезда мирового спорта Алия Мустафина. Теперь двукратная чемпионка Олимпийских игр, обладательница семи олимпийских медалей, трехкратная чемпионка мира и абсолютная чемпионка мира будет тренировать молодежную сборную.

- Очень хочу сказать спасибо за то, что меня пригласили в Новосибирск. Я увидела потрясающей красоты зал, и это так приятно, что мои проводы проходят в такой обстановке. Знаете, чтобы добиться высокого результата, недостаточно просто хорошо тренироваться. Для этого должны соединиться в одно целое разные факторы. Спасибо первым и последующим тренерам - только благодаря им у меня что-то получилось. Спасибо всем специалистам сборной по спортивной гимнастике - каждый вложил в меня что-то свое и сделал сильнее, - поблагодарила спортсменка.

В соревнованиях Кубка России приняли участие женщины и мужчины в возрасте от 16 лет и старше. Состязания прошли одновременно на нескольких снарядах. И у каждого спортсмена была одна попытка, чтобы получить заветную путевку в олимпийскую сборную.