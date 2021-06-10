Новосибирское отделение партии «Новые люди» разрабатывает механизм оценки деятельности мэров

Дарья Карасева. Фото: партия «Новые люди».

К работе пригласили не только партийцев, но и независимых экспертов: учёных из ведущих новосибирских вузов, представителей общественных организаций, депутатов и даже блогеров-урбанистов.

В частности, в рабочую группу вошли первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов, заведующая кафедрой социологии НГУЭУ Светлана Ильиных, представитель «Опоры России», правозащитник Наталья Пинигина, депутат горсовета Игорь Украинцев и др.

Кроме того, предполагается, что проект критериев пройдёт общественную экспертизу, и каждый желающий сможет предложить свои поправки.

- Главы российских городов должны помнить, что их работодателями остаются люди, а не только депутаты горсоветов, перед которыми они держат отчёт. У жителей должна быть возможность оценить деятельность градоначальника. И если он явно не справляется с возложенной на него ответственностью, то указать ему на выход, - подчёркивает депутат новосибирского Заксобрания, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Фото: партия «Новые люди».

Эксперты, которые сейчас разрабатывают критерии оценки мэров, ставят перед собой цель подобрать такие параметры, которые отражали бы эффективность градоначальников максимально объективно. Для этого под каждый критерий подводят количественные показатели, ведь мнения могут отличаться, а цифры беспристрастны.

- Критерии оценки мэров не должны превратиться в инструмент политической борьбы. Напротив, с их помощью можно усилить общественный контроль за работой чиновников, - говорит Дарья Карасева.

Пока специалисты сформулировали список из 13 критериев, которые отражают основные показатели работы администрации городов. Это уровень доверия к мэру (его планируют изучать в ходе ежегодных социологических опросов), доходы, наличие очередей в детские сады, протяжённость дорог и коммунальных сетей, не соответствующих нормативам и др. Список, который будет дополняться, позволит понять, насколько глава города и его подчинённые справляются со своей работой.