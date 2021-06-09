Повышающие квалификацию энергетики побывали с ознакомительной экскурсией на объекте АО «РЭС»

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В конце мая и начале июня специалисты филиала «Восточные электрические сети» провели очередные экскурсии для коллег-энергетиков, являющихся слушателями курсов в этом образовательном учреждении.

Для наглядного ознакомления обучающихся энергетиков с современным оборудованием электрических подстанций традиционно был выбран переключательный пункт (ПП) 110 кВ Библиотечный.

А вот география экскурсантов расширилась и вышла за пределы Сибири. На этот раз к группе, в состав которой входили сотрудники АО «СИБЭКО», ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Томская распределительная компания», присоединились инженерно-технические специалисты филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» из Благовещенска.

Напомним, что ПП 110 кВ Библиотечный был выбран в качестве объекта экскурсии не случайно. Его окончательная реконструкция, выполненная в рамках инвестиционной программы АО «РЭС», завершилась в 2018 году. Модернизация данного объекта электросетевого хозяйства стала одним из самых крупных инвестиционных проектов предприятия, имеющих высокую технологическую и социальную значимость. Реконструированный переключательный пункт на сегодняшний день является самым современным в части применяемого подстанционного оборудования, а также крупнейшим по количеству высоковольтных питающих кабельных линий. Без преувеличения можно сказать, что этот энергообъект является мозговым центром электроснабжения правого берега Новосибирска.

Как и каждое подобное мероприятие, очередные экскурсии начались с инструктажа по соблюдению правил безопасного поведения на объектах электросетевого хозяйства. После этого непосредственно на территории переключательного пункта посетители осмотрели мощные трансформаторы, системы защиты (ОПН), оборудование закрытых распределительных устройств 110 и 10 кВ, современные устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), элегазовое комплектное распределительное устройство (КРУЭ) 110 кВ, а также смогли наблюдать работу автоматизированной системы управления технологическими процессами высоковольтной подстанции в автоматическом режиме, без участия персонала.

Стоит отметить, что подобные мероприятия имеют положительный результат не только для энергетиков-экскурсантов, повышающих свою квалификацию, но и для энергетиков-экскурсоводов, которые, рассказывая о принципах работы оборудования и отвечая на вопросы студентов, имеют возможность закрепить знания эксплуатационных, технических и технологических особенностей и характеристик вверенных им объектов. Все это, безусловно, способствует повышению уровня технического обслуживания электросетевого комплекса АО «РЭС», что, в свою очередь, позволяет обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей Новосибирской области.