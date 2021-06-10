Парализованный в детстве сибиряк стал фитнес-тренером

Марк занимается спортом 22 года. Фото: Константин ЖУКОВ

Широкая спина, рельефный пресс и накачанные бицепсы — таким сейчас видят 29-летнего тренера Марка Ракитянского его клиенты. Мало кто знает, через что пришлось пройти спортсмену, чтобы добиться таких форм и вообще стоять на ногах, а не быть навсегда прикованным к инвалидному креслу. Как спорт помог мужчине измениться — в материале КП-Новосибирск.

НОСИЛИ НА ПРОСТЫНЕ НА КУХНЮ

Марк появился на свет раньше положенного срока. Когда врачи делали кесарево сечение его маме, то допустили ошибку и повредили новорожденному шею.

— Через два дня мама поняла, что у меня полностью парализована правая часть тела. У меня не двигались рука, нога и не открывался глаз. Маме сказали, что я буду прикован к инвалидному креслу и никогда не смогу ничего делать самостоятельно, — рассказал КП-Новосибирск Марк.

Женщина решила не сдаваться и поставить сына на ноги. В первые годы жизни Марку пришлось пройти через сотни массажей, оздоровительных процедур и выпить горы таблеток прежде чем начать чувствовать правую сторону тела. Одной из спасительных процедур стала небольшая физминутка по утрам. Марк вставал в коридоре и сам разминал руки, ноги, делал повороты туловища. Пропускать мини-тренировки было нельзя — иначе случался большой откат назад.

Благодаря физическим упражнениям Марк начал ходить. Фото: предоставлено Марком Ракитянским

— Я помню, у меня были временные успехи. Иногда мог двигаться, а иногда снова возвращался к началу и лежал. Помню, как меня родители несли на простынке на кухню, а там клали на два стула. Делали это для того, чтобы я мог поесть, — объясняет сибиряк. — А потом несли обратно к кровати. Когда в моей жизни появилась физкультура и я достиг первых успехов, стало понятно, что спорт для меня — шанс быть полноценным. И благодаря этому я встал на ноги.

«ЭКОНОМИЛ НА ЗАВТРАКАХ И ПОКУПАЛ ПРОТЕИН»

К школе мальчик уже мог ходить сам и внешне не напоминал инвалида. Когда он пошел в первый класс, родители решили отдать его и в спортивную секцию.

— Не знаю, как у мамы это получилось, но она достала мне справку о том, что я годен для занятий спортом, — говорит Марк.

В выборе секции юному спортсмену помог трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Марк увидел спортсмена по телевизору и захотел стать таким же. Так мальчика отдали на греко-римскую борьбу.

— Я занимался греко-римской борьбой примерно 5 лет. Бросил, потому что меня не допустили до соревнований. Я проходил диспансеризацию, и у меня в глазу обнаружили лопнувшие сосуды. Врачи сказали, что мне вообще нельзя выступать на таких соревнованиях, иначе ослепну, — вспоминает Марк.

Первые соревнования по тяжелой атлетике. Фото: предоставлено Марком Ракитянским

Посидев пару месяцев дома и соскучившись по тренировкам, сибиряк решил попробовать себя в тяжелой атлетике. «Не получилось стать таким, как Карелин, значит, буду как Юрий Власов (советский тяжелоатлет. — Ред.)», — подумал парень.

— Мне тогда было 14 лет, и я стал делать огромные успехи. Помню, когда начал тренироваться, пил аминокислоты, ел протеин. Причем я экономил на завтраках, — признается спортсмен. — Мама давала мне 100 рублей, а я их откладывал и на эти деньги покупал себе спортивное питание. А мама находила его и выкидывала. Приходилось прятать даже в нижнем белье.

А ЧТО СЕЙЧАС?

Тяжелой атлетикой Марк занимался 8 лет. За это время он успел стать мастером спорта, участвовал во всероссийских соревнованиях, регулярно ездил на сборы.

— По личным обстоятельствам тяжелую атлетику пришлось оставить, и я устроился в клуб охранником. Когда это дело мне наскучило, я вернулся в тренажерный зал, но уже в роли тренера, — продолжает мужчина.

Из тяжелой атлетики Марк ушел в кроссфит. Фото: instagram.com

Марк начал заниматься сам и тренировать других людей. Там-то его и заметили другие спортсмены. Тогда парню и предложили попробовать себя в кроссфите.

— Кроссфит меня затянул. Параллельно я стал участвовать в соревнованиях по бодибилдингу, кросслифтингу. Прошел кучу разных тренингов и прокачал свои способности, — добавляет парень.

Теперь сибиряк работает фитнес-тренером. Фото: instagram.com

Сейчас Марк продолжает работать тренером и даже не вспоминает о детских травмах и болезнях. Ведь именно спорт помог ему от них избавиться.

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