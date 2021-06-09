Наталья Пинигина, партия «Новые люди»: «Ничего не изменится, пока мы сами не начнем менять»

Фото: партия «Новые люди».

Она управляющий Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор Центра антикризисной поддержки предпринимателей Новосибирского отделения «Опоры России». А не так давно Наталья Пинигина присоединилась к команде партии «Новые люди», с которой пойдет на выборы в Госдуму в качестве кандидата. В своем интервью она рассказала, почему решила пойти в политику.

«МЕЖДУСОБОЙЧИК СТАРЫХ ПАРТИЙ НЕЭФФЕКТИВЕН»

- Наталья Алексеевна, почему вы присоединились к партии «Новые люди», которую многие рассматривают как партию конструктивной оппозиции? С чем связан выбор именно этой партии?

- Старые партии показали свою неспособность решать ключевые проблемы общества, особенно в кризисное время. Недаром в народе нынешний парламент прозвали «принтером», послушно проштамповывающим все, что предлагают федеральные чиновники и ведомства.

- Как вы считаете, почему сложилась такая ситуация?

- Политический монополизм, коррупция, бюрократическое окостенение и бесконтрольность власти. При этом одно вытекает из другого. Это порождает безнаказанность и произвол чиновников и силовых структур, а за ними - коррупцию.

Среди людей растет недовольство, на которое отвечают только усилением политического монополизма, новыми запретами. Разорвать этот порочный круг можно только в том случае, если в управлении появятся новые люди. На так называемую системную оппозицию надежды мало, слишком удобно ее верхушка устроилась и давно пребывает в симбиозе с правящей партией. Создается такой партийный междусобойчик, который необходимо устранить. Пора всем нам осознать: ничего не изменится, пока мы, Новые люди, не начнем менять!

Наталья Пинигина. Фото: партия «Новые люди».

«ХВАТИТ ЗАПРЕЩАТЬ - ПОРА РАЗРЕШАТЬ И ПОМОГАТЬ»

- Что вы считаете ключевым в решении проблем правовой защиты людей?

- Во-первых, нужно прекратить плодить новые запреты и ограничения, а начать их снимать! Например, я занимаюсь защитой прав предпринимателей и знаю, как огромное количество нормативов и проверяющих органов делают работу невозможной. Особенно это касается малого бизнеса, где нет средств содержать целые юридические отделы и службы. Штраф 200 - 300 тысяч, наложенный за какое-нибудь пустяковое нарушение, может просто убить дело. То есть человек просто лишится работы, а его семья - заработка. То же самое произойдет и с его сотрудниками.

- Но разве ваш опыт не помогает вам успешно защищать предпринимателей?

- Да, безусловно, помогает. Многие дела удается разрешить, снять претензии и т. п. Но мне постоянно не дает покоя мысль: а почему все мы, «белые» предприниматели, честно платящие налоги, должны постоянно защищаться от государства? Оно вроде бы должно нам помогать, а в итоге выталкивает предпринимателей в «серую» и теневую зону. Кому это выгодно?

- Как должна быть устроена правовая система, чтобы она работала для людей, а не против них?

- Во-первых, правовая система должна быть минимально необходимой, а не максимально возможной. Во-вторых, она должна быть максимально прозрачной. Как правила дорожного движения. Их может выучить любой, целесообразность каждого из них совершенно ясна, а в случае разногласий видеорегистратор поможет вам доказать вашу правоту.

Что касается новых требований, ограничений и запретов, хорошо бы ввести такую культуру отмены: вводишь новое ограничение или запрет - одновременно отмени два старых того же масштаба. Это заставило бы чиновников хорошенько думать прежде чем предлагать очередную новацию.