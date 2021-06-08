Новосибирский рабочий чуть не лишился пальцев после нападения ротвейлера: его спас ассенизатор

Ротвейлер считается источником повышенной опасности. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ/Предоставлено Дмитрием Смагиным

Скандал случился в поселке Кирова в новосибирском Академгородке. Рабочий Дмитрий Смагин откачивал туалет на участке, когда на него напал ротвейлер. Пес сильно прокусил мужчине руку, и Дмитрий спрятался в ассенизаторской машине. В итоге отец двоих детей не смог больше работать левой рукой и потребовал 50 тысяч рублей с пенсионерки Натальи, хозяйки пса. Та оправдывается, что виноват ее четырехлетний внук — он выпустил собаку случайно. Что грозит хозяйке ротвейлера — в материале КП-Новосибирск.

«ВЫРВАЛ КУСОК МЯСА»

Инцидент случился днем 28 мая. Хозяйка частного дома Наталья Бубенова вызвала машину ассенизаторов, чтобы откачать выгребную яму на участке. На вызов приехали Дмитрий и Владимир, которые уже работали с женщиной в прошлом году. Мужчины приступили к работе, но на шум из дома выбежал четырехлетний ребенок. Мальчик закричал: «Баба, там собака выбежала».

— В этот момент пес кинулся на меня, я побежал с участка — перескочил через палисадник и захлопнул калитку. Но ротвейлер пролез через дырку в заборе и стал прыгать на меня, пытаясь достать шею, лицо. Я закрывался руками, и пес стал рвать зубами предплечье, даже вырвал кусок мяса. Я чудом спасся, закрылся в ассенизаторской машине, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Смагин.

Мужчина спрятался от пса в машине, но потерял немало крови. Фото: Предоставлено Дмитрием Смагиным

В больнице мужчине наложили девять швов, поставили уколы от столбняка и бешенства. Крупный ротвейлер смог прокусить не только предплечье, но и безымянные пальцы до кости. Пару дней рабочий не мог двигать левой рукой, а спустя 10 дней едва может поднять ей пакет с продуктами.

ВЕРСИЯ ХОЗЯЙКИ ПСА

Хозяйка пса Наталья сперва интересовалась здоровьем рабочего, даже предлагала около 10 тысяч на лечение. Однако отец двух детей потребовал около 50 тысяч рублей в качестве компенсации за потерянные часы труда и реабилитацию.

— Два дня я не мог двигать рукой из-за болевого шока. Залил кровью полкузова грузовика. Я несколько раз терял сознание, пока товарищ вез меня в больницу. Сейчас не могу даже пакет с продуктами поднять и маленького сына на коленки посадить. Врачи говорят, что лечение продлится 25 дней, — продолжает Дмитрий Смагин.

После этого женщина перестала общаться с потерпевшим и стала утверждать, что тот якобы сам спровоцировал сторожевого пса, когда побежал от него прочь. Дмитрий не согласился и написал заявление в полицию.

— Ротвейлеру больше пяти лет, он весит несколько десятков килограммов, это опасный бойцовский пес. Хозяйка сказала, что виноват ребенок: он открыл дверь, поэтому собака и выбежала. А ребенок здесь ни при чем. Я помню, мальчик кричал, что собака сама выбежала. Значит, была не привязана, так что это хозяйкина вина, — уверен Дмитрий Смагин. — А побежал я, потому что сработал инстинкт самосохранения. Так мог бы вообще все пальцы потерять в этой пасти.

Теперь рабочий едва двигает левой рукой, которую искусал пес. Фото: Предоставлены Дмитрием Смагиным

Комментарий юриста

«РОТВЕЙЛЕР ОПАСЕН, КАК АВТОМОБИЛЬ»

Новосибирские юристы уверены: хозяйке пса придется компенсировать вред мужчине. Дело в бойцовской породе собаки.

— В соответствии с законом собака породы ротвейлер является источником повышенной опасности, как, например, автомобиль. А владелец источника повышенной опасности несет ответственность за вред, нанесенный окружающим. Суд взыщет расходы на лечение и реабилитацию в полном объеме, может взыскать моральный вред и компенсацию утраченного заработка, — прокомментировал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев. — Однако если судить по травмам, к уголовной ответственности не привлекут.

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