Цена «лесных парков»

Ситуация вокруг Заельцовского бора создает серьезное социальное напряжение. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Еще в конце зимы депутаты новосибирского Заксобрания приняли поправки к закону об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). К тому моменту, как состоялась сессия, было уже очевидно, что новые нормы вызывают массу вопросов и ставят ряд жителей в неудобное положение.

Депутаты, тем не менее, проголосовали за изменения в законе, дав надежду, что все возможные двусмысленности в законе устранят. Не устранили! Идет время, а социальное напряжение, вызванное спорными поправками, явно не снижается. Более того, дело дошло до суда.

«РЕШЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО НАРУШАТЬ ПРАВА ГРАЖДАН»

Природоохранная организация «Сибирское экологическое содружество» подала иск к Законодательному собранию региона. Авторы обращения в суд считают решение депутатов незаконным. И, определенно, нарушающим интересы жителей. Ближайшее заседание назначено на 9 июня.

Это довольно редкая ситуация, когда решение областного парламента вызывает такое активное возмущение общественности и доходит до разбирательства в суде. Несомненно, у этого есть основания: до сих пор чиновники не могут четко ответить, как на практике будет действовать обновленный закон. Некоторые его детали кажутся жителям просто абсурдными.

Спустя три месяца после голосования о поправках власти провели пресс-конференцию о действии нового закона, и, казалось бы, все двусмысленные детали поправок должны были разрешиться. Но фактически многие вопросы так и не удалось прояснить. Взять, например, судьбу людей, которые давно владеют в Заельцовском бору участками, домами или бизнесом.

- Решение не должно нарушать права граждан, которые связаны с данной территорией – проживают там, имеют дачу, гараж, бизнес, постройки, - так прокомментировал дальнейший быт жителей министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко на пресс-конференции в ТАСС.

Конечно, не должно нарушать. Но как на деле? С того времени, как вышло постановления областного правительства о планах по созданию ООПТ, на его территории приостановлена деятельность. И, видимо, эта ситуация сохранится до конца работ по созданию «лесного парка» в Заельцовском бору, а это (предварительно) декабрь 2021 года. То есть выходит, что у людей, чьи дома попали в зону ООПТ, почти на год связаны руки?

ПРОИСХОДИТ «ЗАХВАТ ПОЛНОМОЧИЙ»?

А вот – другая проблема ООПТ. На территории Заельцовского бора будет создано семь (или даже восемь – с учетом военной части) функциональных зон, в одной из которых будет допускаться строительство домов с ограничением по этажности. Но где же логика? Зачем включать в «особо охраняемые территории» дома и разрешать строительство, если эти территории можно просто исключить из ООПТ?

- То, что происходит, - это, по сути, захват полномочий градостроительных из мэрии в областную администрацию. Если будет введено ООПТ, то разрешения на строительство, я так понимаю, будут выдаваться только областным министерством строительства. Соответственно, переходят полномочия от мэрии к области, и нет никакой разницы между одними чиновниками и другими – просто между собой город и область делят полномочия, - негодует общественник, координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

Один из самых острых вопросов, связанных с «лесными парками», - вопрос возмездности либо безвозмездности входа на их территорию.

- Не планируется платный вход. Более того, даже в заказниках и памятниках природы все режимы настроены с учетом интересов местных жителей, - заверил на пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, однако вскоре оговорился, что, может, и будет плата в 60 рублей, но, мол, это не большие деньги, и министерство «само разберется, как быть с прокуратурой». То есть, выходит, что и в этом вопросе до сих пор нет определенности.

Между прочим, эту проблему – вероятность введения платы за вход – общественные активисты озвучивали еще задолго до спорной сессии Заксобрания. Но до сих пор у властей нет четкого ответа на их вопросы.

ЗАКОННОСТЬ РЕШЕНИЯ РАССМОТРИТ СУД

Возмущение среди жителей нарастает. Напомним, что почти 1000 новосибирцев подписались под обращением к Губернатору с просьбой исключить их дома и участки из ООПТ. Обращение отправлено в Администрацию Президента РФ.

«Мы собрали почти 1000 подписей новосибирцев, которые просят исключить их дома, дачные участки и гаражи из будущей особо охраняемой территории в Заельцовском бору. Нам писали жители Заельцовского бора – они ждут детских садов, школ, больниц, некоторым из них необходимо строить или реконструировать свои дома… Также на территории будущего ООПТ расположены сотни дачных и садовых участков, где люди ведут хозяйство. Включение жилых домов и дачных участков в ООПТ сделает всю эту деятельность невозможной», - писал на своей странице в Facebook активист Евгений Митрофанов.

Но раз внутри «особо охраняемых территорий» планируется создание функциональной зоны жилой застройки и садовых некоммерческих товариществ, значит, пожелания жителей пока не услышаны, и территории проживания людей не планируют исключать из будущей ООПТ.

Тем временем общественники пытаются добиться справедливости и через суд. Областной суд начнет рассмотрение по существу иска природоохранной организации «Сибирское экологическое содружество» к Законодательному собранию региона 9 июня.