В такой капсуле хранится бланк с информацией о бойце. Фото предоставлено Романом Штро.

Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России» было создано в 2013 году, само же поисковое движение зародилось в 1998-м. За последние 7 лет работы поисковики захоронили около 150 тысяч советских солдат, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, и восстановили более 8 тысяч имен.

В чем заключается работа поисковиков и почему они этим занимаются, «Комсомольской правде» рассказал активист Новосибирского регионального отделения движения, участник экспедиции «Поиск-МГиВ» ГБОУ НСО «Сибирский Кадетский Корпус» Роман Штро.

«ЭТО НЕ СУХИЕ УРОКИ ИСТОРИИ»

Первый раз Роман попал в поисковую экспедицию, когда учился в девятом классе. Его родителям знакомые рассказали, что их сын постоянно ездит в такие экспедиции от «Сибирского Кадетского Корпуса».

- Мне стало интересно, и я решил тоже попробовать. Я даже не представлял, сколько солдат до сих пор лежат на местах боев. Но когда все это увидел, стало не по себе. В школе, на уроках истории, это всего лишь сухая информация. А в полях, лесах, на болотах - реальные люди, которые отдали за нас жизнь, - говорит Роман Штро. - Мы поднимаем останки солдат, идентифицируем их, если есть возможность, и проводим захоронение по всем правилам. Так мы отдаем дань памяти и уважения этим людям.

Сейчас Роману уже 27 лет, он работает программистом, но регулярно выделяет часть своего отпуска на экспедиции.

КАК ПРОХОДЯТ ПОИСКИ

Экспедиции «Поиск-МГиВ» проходят дважды в год: в конце апреля - начале мая и в конце августа - начале сентября. В них принимают участие и взрослые, и кадеты, и школьники с 14 лет. Учащиеся выезжают только с взрослыми сопровождающими от образовательного учреждения и только после прохождения всех этапов обучения и инструктажа по технике безопасности. Последний год подростков на «Вахту памяти» не брали из-за пандемии.

Участники апрельской экспедиции «Поиск-МГиВ». Фото предоставлено Романом Штро.

- До экспедиции обязательно проводятся занятия, где подробно рассказывают, что придется делать, объясняют технику работ и постепенно подводят молодых людей и взрослых тому, с чем они могут столкнуться. Обязательно проводят инструктажи по технике безопасности. И нередко люди, которые понимают, что им это не близко и они к подобной деятельности не готовы, на этих этапах отсеиваются, - рассказывает Роман. - Если описать в двух словах, как проходит процесс работ по военной археологии, то часть группы занимается разведкой - ищет останки павших, а часть команды занимается непосредственно эксгумацией воинов. Школьники допускаются только к вспомогательным работам.

Очень важный момент на раскопках - идентификация. Бойцов идентифицируют по медальону (это капсула, в которой находится бумажный бланк с информацией о бойце). Очень редко попадаются хорошо сохранившиеся бланки, поэтому и не получается так просто идентифицировать всех павших в бою. Ведь столько времени прошло: герметичность капсулы нарушается, туда попадает вода, они тлеют от времени…

- Если получилось идентифицировать погибшего и у него нашлись родственники, подтвержденные через генетическую экспертизу, то по просьбе родных останки могут быть похоронены на малой родине. А всех остальных хоронят в том регионе, где проходят «Вахты памяти», на местном воинском кладбище, - объясняет Роман Штро.

«ЭТО МОЙ СПОСОБ СКАЗАТЬ СПАСИБО»

Экспедиция «Поиск-МГиВ» из года в год ездит на поиски в Ленинградскую область, на станции Погостье и Жарок. Каждый год здесь поднимают из земли десятки бойцов, пропавших без вести. Роман рассказал о результатах последней, апрельской экспедиции.

- Нам удалось поднять 83 бойца и даже идентифицировать одного из них. У него был нестандартный бланк: в капсуле была записка, которую оставил сам боец. Мы смогли прочесть его фамилию, имя, отчество, частично адрес - Ленинградская область. Было видно, что дальше боец писал про родственника, но бумага истлела, и подробностей мы разобрать не смогли. Я стараюсь не пропускать экспедиции, мне нравится в них участвовать. Это мой способ отблагодарить павших бойцов за их подвиг, - подытожил Роман.

Всю информацию о работе поисковиков можно найти на сайте www.rf-poisk.ru

Материал подготовлен по заказу ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».