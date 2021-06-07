В Общественной палате Новосибирской области ищут пути решения проблем школьной медицины

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Члены Общественной палаты Новосибирской области совместно с представителями регионального минздрава и минобра, помощника уполномоченного по правам ребенка НСО, Роспотребнадзора провели круглый стол, на котором обсудили сложившуюся ситуацию в организации медпомощи школьникам.

МЕЖДУ ДВУХ МИНИСТЕРСТВ

Заместитель председателя областной Общественной палаты Елена Потеряева напомнила, что вопрос, который в очередной раз поднимается на дискуссии, неоднократно обсуждался на различных уровнях.

- Его сложность заключаются в том, что существующая законодательная база, включающая ФЗ «Об образовании» и ФЗ «О здравоохранении», не позволяет четко понять и реализовать все потребности профессионального педагогического сообщества, а также школьников в оказании медпомощи. Закон говорит о том, что педагоги не имеют права оказывать медицинскую помощь, а скорую помощь можно вызвать только в присутствии родителей ребенка, - констатировала Елена Потеряева.

Она уточнила, что весной этого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о школьной медицине. В частности, изменения вносятся в ряд законов: «Об основных гарантиях прав ребенка», «Об основах охраны здоровья граждан» и «Об образовании».

Согласно законопроекту до занятий по физкультуре школьники будут допускаться с учетом состояния здоровья, а также на основании медосмотров. Также предусмотрена обязанность родителей сообщать информацию о том, что ребенку требуются особые условия для учебы, отдыха и занятий спортом.

- Однако при проведении экспертизы комитет по здравоохранению ГД РФ эти поправки одобрил, а комитет по образованию поставил вполне резонный вопрос, потому что коррективы, к сожалению, не решают проблемы, - сказала Елена Потеряева.

Заместитель председателя областной Общественной палаты Елена Потеряева. Фото: Михаил ДОКУКИН

А КАДРЫ ГДЕ?

По мнению заведующего кафедрой анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности Новосибирского государственного педагогического университета Романа Айзмана, школьная медицина - это не только оказание первой помощи и знание о состоянии здоровья учащихся, она включает профилактику болезней, связанных с организацией учебного процесса.

Роман Айзман считает, что при существующем дефиците медкадров в Новосибирской области будет проблематично обеспечить все школы медицинскими работниками. Он уточнил, что сегодня в ряде медицинских вузов готовят бакалавров - дошкольных и школьных врачей, однако это направление мало востребовано.

Кроме того, по словам Романа Айзмана, в школьной медицине существуют еще несколько проблем, например, нестыковки в законодательстве, несоответствие школьных медкабинетов санитарным нормам, а также проблемы с лицензированием.

Законодательство, определяющее требования к медкабинетам, менялось несколько раз, однако так и не приблизилось к реальным условиям, в которых существуют многие учебные заведения.

В своем выступлении Роман Айзман привел в пример успешный инструмент, с которым работают ряд школ Новосибирской области и некоторых регионов Сибири, - паспорт здоровья. Это комплексный электронный документ, который содержит информацию о физическом развитии ученика. Кроме того, в электронную базу также вносятся данные о психоэмоциональном состоянии, ежегодной диспансеризации, прививках и медицинских осмотрах.

Заведующий кафедрой анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ Роман Айзман. Фото: Михаил ДОКУКИН

ПЕДАГОГАМ НЕ ХВАТАЕТ КОМПЕТЕНЦИЙ?

Заместитель председателя Общественной палаты Новосибирской области, директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора Ирина Новикова считает, что в школах нужно уделять особое внимание профилактике заболеваний.

По ее мнению, в рамках действующей с 2005 года системы производственного контроля педагог должен уметь организовать правильную рассадку, динамические паузы и спланировать перемену. В частности, учащимся нужно организовывать гимнастику для глаз, гимнастику для расслабления мышц спины и шеи.

- Практика показывает, что педагоги элементарно не умеют правильно рассаживать детей, и этому нужно уделять внимание. Правила гигиенического воспитания школьников нужно преподавать для учителей на факультетах последипломной подготовки в рамках основного образования, - отмечает Ирина Новикова.

Эксперты Общественной палаты региона намерены продумать механизм, чтобы предложения, прозвучавшие на круглом столе, попали в национальные проекты и получили финансирование.

Также общественники будут формировать дорожную карту по существующим проблемам в школьной медицине. Их инициативы будут направлены на повышение качества и доступности профилактических услуг, оказываемых в школах.