Лучше две недели без воды в 30-градусную жару, чем один час без отопления в 30-градусный мороз

3 июня в кинотеатре «Победа» представители СГК отчитались перед жителями за отопительный сезон 2020/21 года. Фото предоставлено пресс-службой СГК.

В начале июня СГК публично отчиталась о своей работе. Представители компании встретились с новосибирцами в кинотеатре «Победа», где прокомментировали размещенный на онлайн-платформе отчет и ответили на вопросы горожан.

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Информацию о том, как работает теплоснабжение Новосибирска, еще перед очной встречей разместили на интернет-платформе компании. Это не устаревшая форма отчета, где от обилия цифр и непонятных терминов хочется зевать. Все описания даны простым языком, оформлены динамичной инфографикой, легки для понимания.

Но руководство СГК решило не ограничиваться только такой формой общения с горожанами.

- Мы всегда практиковали публичные отчеты: проводили подобный отчет в 2019 году на другой площадке, а в 2020 году по понятным причинам провели его онлайн, в формате круглых столов. Сегодня мы собрались здесь, чтобы рассказать о своей работе, планах, послушать потребителей, коммуницировать друг с другом напрямую, - сказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Из-за пандемии количество участников встречи было ограничено. Но все желающие могли посмотреть прямой эфир или увидеть мероприятие в записи.

Принять участие во встрече мог любой горожанин. Фото предоставлено пресс-службой СГК.

ТЭЦ СТАЛИ ЭКОЛОГИЧНЕЕ

Андрей Колмаков прошелся по всем разделам отчета, прокомментировал графики и цифры. Оказывается, с 2015 года компании удалось снизить выбросы загрязняющих веществ на станциях почти на 10 тысяч тонн. Для каждой из городских ТЭЦ можно увидеть количество выбросов по годам: эта информация есть на интернет-портале в разделе «Экология и контроль».

Период отключения горячей воды на время гидравлических испытаний всегда вызывает вопросы: почему так долго? можно ли вообще обойтись без них? когда же все закончится? Вот что рассказал об этом Андрей Колмаков:

- К сожалению, ничего более эффективного, чем разрушающие методы контроля, пока не придумали. Компания обязана проводить такие испытания по законодательству. Длительность испытаний зависит от конкретного участка: на локальном их можно провести за несколько часов, а на магистралях для испытаний требуется, конечно, больше времени. У нас есть свои наработки, благодаря которым мы минимизируем сроки испытаний. Делим трассы на этапы, зоны. Это позволило нам сократить сроки отключения горячей воды в среднем на два дня. Вообще, без таких испытаний обойтись нельзя: этого требуют нормативы, это даже по-хозяйски правильно. И я не устаю повторять: компания не ставит перед собой цель лишить людей горячей воды. Летом продажа горячей воды - это основная наша доходная часть. И все должны понимать, что мы не можем задачи денежной выручки ставить на первый план, а надежность отодвигать на задний план. Нельзя начать отопительный сезон без испытаний. Лучше уж побыть две недели без воды в 30-градусную жару, чем даже один час без отопления в 30-градусный мороз. Уже по состоянию на 3 июня, выявили в ходе испытаний 553 дефекта, что на 27% больше, чем в прошлом году на этих же трубопроводах.

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков прокомментировал отчет компании и ответил на вопросы новосибирцев. Фото предоставлено пресс-службой СГК.

О ПРОБЛЕМАХ

Не обошли стороной и проблемные вопросы. Компания планирует отремонтировать до 33 километров теплотрасс, но объемы капитального ремонта сократились вдвое.

- Если говорить о капитальном ремонте, то в этом году это девять участков протяженностью 2 километра. Общая сумма, запланированная на годовой ремонт, по сравнению с прошлым годом не изменилась, но в прошлом году мы отремонтировали 5 километров, а в этом - 2 километра. К такому результату привели объективные обстоятельства, о которых вы наверняка уже слышали: с января стоимость металла по ряду ключевых позиций выросла до 2,5 раза. А в обновленных прайсах со второго полугодия стоимость металла увеличится еще на 5%. Мы все стали заложниками этого роста. Подорожало все, что содержит металл, даже железобетон из-за наличия в нем металлической арматуры, - поделился Андрей Колмаков.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев высказал мнение муниципалитета о работе СГК:

- Я представлю взгляд со стороны. Этот отопительный сезон мы прошли увереннее и спокойнее, чем прошлый. Не было таких серьезных знаковых отключений и аварий, как в прошлом году. В этом году гидравлические испытания продлятся практически весь июль, на август перейдет только одно испытание. Надеюсь, что к середине августа все дефекты, которые обнаружатся при гидравлических испытаниях, устранят, мы спокойно подготовимся к отопительному сезону и так же спокойно в него войдем.

Любой желающий мог задать вопросы напрямую представителям СГК. Фото предоставлено пресс-службой СГК.

ВОПРОСЫ ГОРОЖАН

У горожан была возможность задать любые интересующие их вопросы. Неравнодушный новосибирец, к примеру, поинтересовался, отчего на нескольких улицах в одних и тех же местах ремонт идет каждый год. Андрей Колмаков объяснил, что это лишь со стороны кажется, что ремонт идет на одном и том же участке. На самом деле ремонтируется один узел, а затем ремонт идет уже дальше, по другим узлам теплосети. На вопрос о том, что делать, если после ремонта некачественно зарыта яма, не восстановлен газон или просела дорога, Дмитрий Перязев ответил, что это зона ответственности не СГК, нужно требовать качественной работы от подрядчика:

- На каждый ремонт есть гарантия. И если в течение гарантийного срока жители видят провалы дороги или проседание грунта, нужно жаловаться на это в мэрию. Вам не обязательно знать конкретный адрес нашего департамента: в мэрии развита система передачи электронных обращений. Куда бы вы ни направили письмо, оно найдет своего адресата. Мы узнаем о вашей проблеме и заставим подрядчика переделать некачественную работу, - подчеркнул начальник департамента энергетики и ЖКХ.

Напомним, что ознакомиться со всеми отчетами компании можно на сайте СКГ Online https://sibgenco.online/reports/ в разделе «Отчеты перед потребителями».

Отчет за отопительный период 2020/21 года также размещен на платформе https://ozpreport2021.sibgenco.ru/atlas-heat-novosibirsk/

Запись видеотрансляции встречи СГК с новосибирцами доступна по ссылке https://www.instagram.com/p/CPppiiHosWz/