Школьник, которому учительница прислала видео своего стриптиза, уезжает из села после травли

После скандала с учительницей сельчане винили во всем парня. Фото: соцсети.

Скандал, грянувший в сибирской глубинке, обсуждала вся страна. Напомним, 32-летняя учительница из Татарского района Новосибирской области отправила видео со своим стриптизом девятикласснику Мише*. Местные говорят, что приглянулся Дарье Романовой парень, она с ним заигрывала, подмигивала, и школьник не возражал. Когда ролик от «англичанки» пришел, Миша отправил его друзьям, а потом все разлетелось по местным чатам в в WhatsApp. В итоге учительница уволилась, и сначала врала, что ее страницу в соцсетях взломали ученики и жестоко пошутили: мол, стриптиз предназначался другому человеку. Но на допросах во всем созналась: следователи возбудили против нее дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». А это до 3 лет колонии…

Учительница сначала врала, что ее страницу взломали. Фото: vk.com.

Досталось и самому Мише: местные начали его травить: мол, сначала соблазнил учительницу, а потом сам ее же и подставил.

- Роман у них был: он ей даже запрещал в соцсетях с другими парнями общаться. Взрослые про это не знали, а вот дети были в курсе этих отношений. И когда это видео всплыло, обо всем рассказали, - поделился с КП-Новосибирск один из коллег педагога.

После этой истории Дарья Олеговна на глаза Мише и его родным не показывается и уехала из села, теперь сделать то же самое планирует и семья школьника.

- Со мной никто в селе не разговаривает. Но это же учительница улыбалась ребенку, флиртовала с ним, - рассказала КП-Новосибирск мама школьника. – Над сыном в школе постоянно пошучивали – думаете, это приятно? Мы раньше не уезжали только потому, что сыну надо было учебный год закончить. Сейчас он все экзамены сдал, и мы переедем в райцентр – Татарск.

Учительнице грозит срок. Фото: оцсети.

А что же до уголовного дела в отношении учительницы, то пока, как уверяет мама девятиклассника, никаких подвижек нет:

- Следователь нам сказал, что какие-то дальнейшие решения примут в июне, поэтому ждем, - говорит женщина. – Перед нами учительница так и не извинилась, но уже этого и не надо.

*Имена героев публикации изменены.

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