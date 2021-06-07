Как в Новосибирской области спасают сгоревшие леса

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Федеральный проект «Сохранение лесов» входит в национальный проект «Экология». Его цель - полностью восстановить погибший или вырубленный лес: сколько зелени потеряли, столько и высадить взамен новой. В минприроды рассказали, что именно высаживают, где берут саженцы и как можно присоединиться к посадке деревьев.

Одного энтузиазма лесоводов не хватит, чтобы помогать лесам восстанавливаться и поддерживать зеленые легкие Новосибирской области здоровыми, а не обкусанными пожарами и вырубкой. На помощь приходят средства, которые регион получает под реализацию нацпроекта «Экология».

ГДЕ ВЫРАЩИВАЮТ САЖЕНЦЫ?

Все семена и саженцы выращивают в областных лесных питомниках. Причем на случай неурожайных лет создали особый страховой фонд семян лесных растений объемом почти 731 килограмм, из которых 330 килограммов - это семена с улучшенными наследственными свойствами.

В прошлом году в питомниках вырастили почти 7 миллионов саженцев. И это не ивы, березы или осинки. На вопрос о том, какие именно растения высаживают лесоводы, в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области ответили, что основная порода для высадки - сосна обыкновенная, вторая по численности - ель сибирская, затем - ель обыкновенная, кедр сибирский и лиственница сибирская. Именно эти деревья лучше всего подходят для высадки с учетом ценности древесины и приживаемости саженцев, плюс ко всему они оптимально вписываются в местную экосистему.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«САД ПАМЯТИ»

Новосибирская область каждый год принимает участие в двух крупных акциях: «Сохраним лес» и «Сад памяти» по нацпроекту «Экология». Цель акции «Сад памяти» - высадить 27 миллионов деревьев: по дереву на каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны.

К высадке деревьев присоединяются не только корпоративные волонтеры компаний, но и студенты и школьники. Планы по развитию бережного отношения к природе у подрастающего поколения закрепили на IV Сибирском эколого-промышленном форуме «СибЭкоПром-2021». На нем минприроды, минобразования и компания «Нестле Россия» подписали трехсторонний меморандум по развитию в Новосибирской области образовательной программы об ответственном отношении к домашним животным и экологической культуре.

Присоединиться к озеленению региона может любой житель. О месте и времени узнавайте в минприроды, на официальном сайте министерства www.mpr.nso.ru и на всероссийских сайтах www.сохранимлес.рф и www.садпамяти2021.рф.

Инфографика: Евгений Прокинов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• В 2020 году минприроды закупило 20 единиц лесохозяйственной техники и инвентаря на сумму 1 миллион 400 тысяч рублей. На эти деньги купили лесопосадочную машину, опрыскиватель, два культиватора, два плуга, 14 мечей Колесова (специальная узкая лопата для посадки саженцев).

• В 2021 году запланировали докупить лесохозяйственной техники и оборудования на сумму 4 миллиона 762 тысячи рублей. На лесопожарную технику и оборудование планируют направить еще 115 миллионов 433 тысячи рублей.

• В 2021 году запланировано восстановить лес на общей площади 5852 гектара.

• К 27 мая 2021 года было высажено около 4 миллионов саженцев, плановый показатель по восстановлению леса выполнен на 75%.