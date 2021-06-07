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Экономика7 июня 2021 1:00

В Иркутской области на «Горе Соболиной» могут появиться две канатные дороги

Об этом на ПМЭФ рассказал губернатор региона Игорь Кобзев
Ева ЛЮТОВА
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Иркутская область подписала более 20 инвестсоглашений во время Петербургского международного экономического форума. Регион был представлен на площадке межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

- Этот форум - возможность встретиться с бизнес-сообществом, с руководителями других субъектов, послушать обсуждение проблем, вопросов, которые касаются каждого региона. И это общение дает уверенность в будущем, - считает Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области. - В целом считаю, что целей своих мы на форуме достигли, заключили соглашения с бизнесом, еще раз подтвердили намерения по ряду проектов на перспективу.

Один из масштабных проектов касается развития туризма на Байкале.

- Байкал включен в состав приоритетных туристских зон, планируемых к реализации в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Это позволит в полной мере реализовать потенциал озера - объекта мирового природного наследия ЮНЕСКО - и обеспечить комплексное территориальное планирование наиболее перспективных турнаправлений, сформировать туристически привлекательный центр города Иркутска, - отметил Игорь Кобзев.

В регионе уже начата работа по благоустройству круглогодичного туристического маршрута, объединяющего город Иркутск, Листвянку, Кругобайкальскую железную дорогу, Слюдянку, Байкальск и Большое Голоустное. А на 2022 - 2023 годы запланировано строительство двух канатных дорог на курорте «Гора Соболиная», который расположен недалеко от города Байкальска. Сейчас в этот город приезжают около 200 тысяч человек в год, 125 тысяч из них пользуются инфраструктурой горнолыжного курорта. По прогнозам, к 2024 году количество туристов увеличится до 400 тысяч в год.

БИЗНЕС-ПРЕСС