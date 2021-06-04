«Отметим начало лета на его гробу»: полиция ищет блогера, который развесил по поселку глумливые объявления о школьнике, разбившемся на мопеде

Автор оскорбительных постов создал фейковую страничку с этим фото. Фото: Соцсети // ГИБДД по Новосибирской области.

14-летний Руслан* и его девушка разбились на мопеде под Новосибирском 30 мая. Школьник за рулем двухколесной машины выехал на встречку и врезался в «Рено». Сам он погиб на месте, а его спутницу доставили в больницу. Ученики, педагоги и жители небольшого поселка Чик с горечью хоронили подростка, выражали соболезнования его семье. А потом в социальных сетях вдруг стали появляться оскорбительные сообщения и видео, а на столбах в поселке кто-то развесил листовки с приглашением весело отметить начало лета на гробу Руслана. Что грозит подростку за пиар на крови — в материале КП-Новосибирск.

ХОТЕЛ СОРВАТЬ ПОХОРОНЫ

Через пару дней после гибели 14-летнего Руслана неизвестные стали расклеивать на столбах в поселке Чик листовки, содержание которых не просто оскорбляло погибшего и его родных, а вводило в полное недоумение от такого способа поглумиться над горем. А в объявлениях было написано:

«Отметим начало лета на его гробу». Причем подано это было от имени Ильназа Галявиева, который расстрелял детей в Казанской школе.

Также в соцсетях стали появляться похожие посты от имени некоего Арсения Тризубова. Потом — видеоролики, где парень в маске сжигает фото погибшего подростка.

— Автор этих безобразий явно местный: он указывал в посте, где расклеил листовки. И они действительно там были. Не знаю, к чему это, но в листовках и постах упоминалась трагедия в Казани, — рассказал КП-Новосибирск родственник погибшего Руслана.

Неизвестный блогер выпустил видео, где сжигает фото погибшегою Фото: Соцсети

В средней школе № 7 поселка Чик подтвердили, что эта ситуация затронула многих. Педагоги знают о скандале с оскорблениями в соцсети, однако отрицают причастность своих учеников к этому.

— Погибший был хорошим мальчиком, и нам жаль, что так случилось. Могу сказать, что автор оскорбительных сообщений у нас в школе не учится. Его страница фейковая. Мы надеемся, что в этом разберутся компетентные органы, — сообщили в Чикской средней школе № 7.

«МОЙ СЫН НЕ ПРИ ЧЕМ»

Между тем многие ниточки привели правоохранителей к 13-летнему подростку, который учится в седьмом классе этой школы. Однако отец школьника утверждает: его сын не виновен. И рассказывает, как же так вышло, что на парня пало подозрение.

— Одна девочка из школы посмотрела видеоролик и предположила, что это мой сын. Следователь вызвал ее к себе, стали проверять эту версию. В поселок выехал оперативник, ведь в ролике были слова о Казани. Деревня загудела, как муравейник. Но мой сын тут ни при чем, — заверил КП-Новосибирск отец подростка Дениса*.

Тролль не ограничился оскорблениями в Сети и стал расклеивать объявления. Фото: Соцсети

Одноклассники трагически погибшего мопедиста стали травить хозяина странички Арсения Тризубова за оскорбления и угрожать физической расправой. Вскоре травля перешла на Дениса, якобы автора оскорбительных постов. Местные подростки говорят, что Денис известен хулиганистым характером, периодически дерется, вот ему и досталось от сверстников.

— Мы очень тяжело пережили эту ситуацию. К счастью, в ПДН установили, что Денис непричастен. В школе сотрудники собрали детей и дали полное пояснение. Девочка извинилась за свои домыслы перед всей школой, ребята тоже принесли свои извинения. Я очень благодарен следователям, ведь моему сыну могли устроить самосуд. А у него даже компьютера своего нет, не то что доступа в интернет, — добавил отец подростка. — Следователи пообещали найти провокатора. Такое не должно оставаться безнаказанным!

* Имена изменены.

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