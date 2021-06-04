«Небольшое движение штурвала — и ты в опоре»: как под Коммунальным мостом в Новосибирске истребитель пролетел

«Подвиг» летчика изображен только на коллаже. Фото: Евгений СОЦИХОВСКИЙ.

4 июня исполняется 56 лет с того дня, как летчик Валентин Привалов пролетел под Коммунальным мостом на реактивном МиГ-17. И пусть никаких фото невероятного момента не существует, тот день 1965 года стал частью истории Новосибирска.

«РИСК МАНЕВРА БЫЛ ОГРОМЕН»

Валентин Привалов родился в 1935 году в селе Пятница в 60 километрах от Москвы. С 10-го класса начал заниматься в одном из столичных аэроклубов, а позже окончил Армавирское летное училище. Уже к 20 годам летчик стал лейтенантом морской авиации на Балтике, а в 1965 году служил в звании капитана ВВС в Красноярском крае, в Канске. В Новосибирске 4 июня 1965 года он был в командировке.

В Новосибирске Валентин был в командировке. Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска

Тот день, как вспоминают очевидцы, был жарким. Новосибирцы прогуливались по набережной, как вдруг тишину нарушил гул приближающегося самолета. У Валентина Привалова тогда был выстроен маршрут Толмачево — Барнаул — Камень на Оби — Толмачево. Но вместо того чтобы возвращаться на аэродром, он разогнал самолет до скорости 700 километров в час и вылетел из центральной арки Коммунального моста, а после резко ушел вверх.

— Конечно, условия полета зависят от многих факторов (ветер, реальная масса самолета, мастерство летчика), но, как ни крути, риск маневра был огромен: небольшое движение штурвала — и ты в опоре моста или в воде. В нашем случае надо было еще грамотно подняться, ведь впереди, через 950 метров, следующее препятствие — железнодорожный мост через Обь, — рассказал КП-Новосибирск Константин Голодяев, сотрудник Музея города Новосибирска.

ОТПРАВИЛИ В ОТПУСК

Привалов справился, но после такой выходки его арестовали. Тогда на допросе у маршала Советского Союза Родиона Малиновского мужчина сказал, что «хотел стать настоящим летчиком».

— Малиновский обвинил аса в чкаловщине: летчик-испытатель тоже любил похулиганить за штурвалом. Шалость грозила Привалову как минимум окончанием летной карьеры, а максимум — трибуналом. Только в родную часть мужчины пришло письмо с просьбой не наказывать его, а просто отправить в отпуск. Привалов легко отделался, ведь его допустили к полетам и даже не исключили из партии, — напишет «Комсомолка» спустя 50 лет.

В 1975 году, спустя 10 лет после полета, мужчине присвоили звание «летчик-снайпер», а через 2 года он ушел в запас.

— Валентин устроился работать в Центральную диспетчерскую службу гражданской авиации и проработал там 25 лет. После чего вместе с женой и детьми отправился жить в Подмосковье. Сейчас у него уже внуки, — говорит Константин.

К слову, в честь 55-летия полета сотрудники Музея города Новосибирска сделали летчику-хулигану подарок.

Коллаж мужчине подарили на 55-летие события. Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска

— Коллаж, который сделал сотрудник нашего музея, мы распечатали и отправили Привалову. Он оформил его в рамочку и повесил дома. Очень благодарил нас за такой подарок, — добавляет краевед.

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