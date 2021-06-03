«Спящих детей вытаскивали через окно»: под Новосибирском бригада «скорой» спасла на пожаре многодетную семью

Бригада «скорой» вовремя обратила внимание на густой дым из жилого дома. Фото: Юлия Первова/соцсети

В поселке Мошково, что под Новосибирском, пожар в деревянном доме многодетной семьи Первовых едва не привел к трагедии. Огонь охватил здание в ночь на 29 мая, когда взрослые и дети крепко спали. Если б не бригада «скорой помощи», которая ехала мимо, сибиряки погибли бы.

пожар в деревянном доме многодетной семьи Первовых едва не привел к трагедии. Фото: Юлия Первова

— Мы приехали из города. Привезли в Мошковскую ЦРБ кровь, передали ее и поехали на АЗС. Когда возвращались с автозаправки, я увидел дым, еще подумал: «Кто так сильно топит?». Подъехал ближе, вижу, из-под крыши жилого дома вырывается пламя. Я включил сирены, чтобы разбудить людей, и попытался пробраться внутрь, стучал по воротам. Проснулась женщина. Она мне крикнула, чтоб я лез через калитку. Когда я попал во двор, попытался войти в дом, но на веранде все было в дыму и огне. Я подбежал к окну. Оно было пластиковым, просто так не разбить. Хозяин дома сообразил и открыл мне его. Мама пыталась одеть детей, а я крикнул, чтоб подавала, в чем есть. Спящих детей вытаскивали через окно. Я брал ребятишек, а фельдшер относила их в машину, — рассказал КП-Новосибирск шофер Дмитрий Радченко.

Дети еще спали, они проснулись когда их уже в окно передавали. Фото: Юлия Первова

Со слов водителя «скорой», пока они с фельдшером относили детей в машину, родители начали собирать вещи, документы. Вдруг хозяин дома вспомнил про газовый баллон, который находился внутри дома, он мог взорваться в любую минуту.

— Я им кричу: «Давайте быстрее уходите из дома». А сам отогнал «скорую» подальше, чтоб если рвануло, то не зацепило детей. В итоге все выскочили, в чем были. Дети вообще в плавочках были. Женщина успела схватить халат и выскочить. Муж босиком был. Буквально через пару минут приехали пожарные. Повезло, что часть находилась всего в двухстах метрах от горящего дома. Дом старенький, сухой, пламя быстро распространялось. А мы потом поехали на вызовы дальше. В ту ночь было много обращений, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Радченко.

Юлия, мама детей и хозяйка дома, вспоминает события той ночи, как страшный сон. И очень благодарна бригаде «скорой».

— Я проснулась от того, что кто-то сильно стучал в ворота. А у нас они из профлиста, и когда по ним бьешь, звук очень громкий. Выглянула в окно, смотрю, «скорая» стоит, подумала, может, помощь какая-то нужна. Пошла на веранду, открываю дверь, а оттуда в лицо дым и жар. Муж тоже уже проснулся. Дети еще спали, они проснулись когда их уже в окно передавали. У меня их трое: младшему 4 года, среднему 6 лет и старшему 13 лет. Мы детей отдали, а потом с мужем вернулись в дом — не только за документами. Я котов искала. Они испугались и куда-то спрятались, — рассказала КП-Новосибирск Юлия.

Загорелся и вольер, где находился пес породы маламут. Глава семейства бросился спасать собаку. Но животное так напугалось, что отказывалось идти из будки. Пришлось огромную собаку нести на руках к «скорой». Котов, кстати, спасли пожарные. Оба пушистика живы.

Пожар повредил веранду и уничтожил крышу. Семья уже обратилась в местную администрацию за помощью в ремонте дома. По предварительной информации, причиной пожара мог стать датчик движения светильника, установленного в коридоре. Со слов соседей, в тот вечер был скачок напряжения. Кстати, в доме был установлен пожарный извещатель, но то ли семья не услышала сигнала, то ли он не сработал.

Сейчас решается вопрос о поощрении работников «скорой». Фото: Юлия Первова

В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали происшествие так:

— Вызов поступил в 04.49. Горел дом на улице Народной в поселке Мошково. На самом деле водитель скорой и фельдшер до приезда пожарных разбудили семью и помогали эвакуировать их через окно, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве, добавив, что сейчас решается вопрос о поощрении работников «скорой».

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