«Все огнем горело, а мастер сказала терпеть»: парикмахер сожгла сибирячке кожу на голове

Мастер сожгла не только кожу головы, но и концы. Фото: предоставлены Натальей.

Сибирячка Наталья Денисенко красит волосы в парикмахерской почти 20 лет. Вот только проверенный мастер переехала в другой город, поэтому пришлось искать нового.

— Ту девушку дочка нашла в Инстаграме. Я посмотрела ее работы — на первый взгляд, все было очень даже прилично и красиво, — рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Женщина записалась на процедуру, и в первый раз все прошло хорошо. Так что и на следующее окрашивание она пошла спокойно. Но вместо светлых локонов получила кучу проблем.

— Второй раз мастер передержала краску и испортила мне кожу головы. Она оправдалась тем, что хотела избежать желтизны. Когда я пожаловалась на боль, то решили, что в следующий раз просто будем меньше держать краску. На голове тогда образовались небольшие болячки, — продолжает сибирячка.

Кожу головы повредили еще на втором окрашивании. Фото: предоставлены Натальей.

Наталья решила дать мастеру третий шанс, о чем потом очень пожалела.

— Я сразу предупредила мастера, что болячки на голове еще не зажили до конца. Меня заверили, что все будет в порядке, — говорит сибирячка. -Когда мастер нанесла краску, я сказала, что кожа горит, как будто огнем обожгли. Но она ответила: «Потерпи».

На следующее утро все стало еще хуже.

— У меня кожа была вся в болячках, из которых шла сукровица, волосы слиплись. Я тут же написала мастеру с вопросом: «А что это?» Мне ответили, что это, возможно, аллергия на краску, поэтому ее в следующий раз поменяют. Никто передо мной даже не извинился, деньги не вернули, — добавляет женщина.

Наталья отправилась на прием к терапевту и дерматологу.

— Терапевт диагностировал химический ожог, выписал лечение. Буду теперь восстанавливать кожу головы, — уточняет сибирячка.

Женщина пошла к врачу. Флото: предоставлены Натальей.

Наталья планирует обратиться в Роспотребнадзор, чтобы провели проверку, и, если это действительно вина парикмахера, то вернули деньги.

ЗВОНОК ПАРИХМАХЕРУ

«Я ее предупреждала»

Корреспонденты КП-Новосибирск дозвонились до мастера, и она рассказала свою версию случившегося:

— Я все обговаривала с той женщиной, но ее не устроили мои ответы. О том, что она - аллергик, клиентка мне сказала еще перед первым окрашиванием, потому мы с ней делали осветление спецсредствами. С самого первого окрашивания я не меняла состав и не повышала оксид, перед последним окрашиванием я осмотрела кожу головы, там были не зажившие до конца ранки. Я предупредила о возможных последствиях, так как состав спецблонда достаточно агрессивный, на что услышала: «Ничего страшного, я все понимаю».

По словам парикмахера, она наносила специальный гель на кожу для защиты. Только он не помог.

— Деньги я не вернула, так как работа была выполнена, и она знала сама, на что идет. Обо всех возможных последствиях я предупредила перед окрашиванием, — объясняет мастер.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Требуйте вернуть деньги»

«Комсомолка» обратилась за комментарием к юристу Михаилу Спиридонову. Он объяснил, как действовать Наталье в данной ситуации:

— В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», в случае, если услуга оказана некачественно, потребитель вправе обратиться с претензией в организацию и потребовать вернуть деньги. Если этого не произойдет, то женщине нужно обратится в суд с требованием взыскать с салона стоимость услуги, компенсацию морального вреда и штраф за отказ в добровольном удовлетворении требований.

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