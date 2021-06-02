Сибиряк сломал ногу блогеру за неудачный пранк

Виталия хотели пранкануть, а теперь парень объясняется с полицией. Фото: предоставлено Виталием ЖАРИКОВЫМ.

32-летний Виталий Жариков от соцсетей далек как боксер от балета: у него и странички своей в инстаграме нет, чего уж про модный TikTok говорить. Но именно из-за соцсетей сибиряку теперь приходится объясняться с полицейскими: он ударил парня, который снимал с ним пранк (это когда человека разыгрывают). Свою историю Виталий рассказал КП-Новосибирск.

- Было около часа дня, я с улицы Дуси Ковальчук вышел на площадь Калинина. Издалека увидел, что два парня сидят на лавочке, один из них пошел ко мне на встречу. Я хотел пройти мимо, но он меня толкнул, не дал уйти, и стал спрашивать какие-то деньги, - описывает ситуацию Виталий. - Сказал: «Скинь мне 10 рублей на карту, не хватает на аренду электросамоката». И пообещал отдать наличными.

Виталий сразу не раскусил, что его разыгрывают: достал телефон, чтобы сделать онлайн-перевод.

- Хотел, чтобы он от меня отстал – 10 рублей было не жалко. И тут он у меня начал спрашивать непонятные вопросы: вроде, какого я года рождения, - продолжает Виталий. – Я ему ответил: мол, какая ему разница, но он не унимался. И тут я понял, что он просто провоцирует меня, никакие деньги ему не нужны. А второй парень все это на видео снимал: он мне потом сам сказал, что этого шутника даже толком не знал – он подошел и попросил помочь снять ролик.

Виктор признается: в этот момент он вспылил. Его не остановило то, что у пранкера рост почти 185 сантиметров и вес под 110 килограммов.

- Я ударил его в лицо, а он отошел, встал в боевую стойку и тоже ударил меня, - описывает Виталий. – Я его снова ударил и он упал, закричал: «Стой, хватит!». Тут народ подбежал, а я пошел дальше. Метров 30 прошел, и за спиной услышал: «Нога, нога!». Я вернулся посмотреть, что случилось, а он сидит и говорит, что у него нога сломана. Прохожие вызвали к тому моменту скорую: я сначала даже подумал, что он снова разыгрывает, дождался приезда врачей.

Медики сказали, что у парня действительно сломана нога, увезли его в больницу. Туда пошли Виталий и тот парень, который помогал блогеру снимать видео.

- Он-то мне и сказал, что пранкер удалил видео со мной, пока мы еще скорую ждали, - объясняет Виталий.

В приемном отделении больницы парень оставил все свои данные, а на следующий день ему пришлось объясняться с полицией:

- Этот пранкер сейчас уверяет, что я якобы бил его ногами, он терял сознание, ещё, что деньги у него пропали, - говорит Виталий. – И я ищу очевидцев, чтобы доказать, что я его ногами не бил и не грабил!

Мы готовы предоставить слово и пострадавшему блогеру: связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72. По этому же номеру могут позвонить и очевидцы конфликта: все данные мы передадим Виталию.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Вот как прокомментировал этот случай адвокат Михаил Спиридонов:

- Решение по данной ситуации будет принято после проведения судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень вреда здоровью новосибирца, сломавшего ногу. Исходя из этого, будет приниматься процессуальное решение. Сейчас важно по «горячим следам» отыскать очевидцев произошедшего, которые могут быть допрошены свидетелями. Возможно, у кого-то будет видеозапись инцидента, что может в дальнейшем помочь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.