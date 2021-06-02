Энергетики и спасатели организовали веселый и полезный детский праздник

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Традиционно организатором праздника выступает Главное управление МЧС России по Новосибирской области.

В прошлом году в период обострения эпидемиологической ситуации спасатели и энергетики нашли нестандартный подход и вместо массового праздника провели дистанционное мероприятие для маленьких пациентов Детской городской инфекционной больницы № 3. С ослаблением ограничительных мер детский праздник вернулся к традиционному формату.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

1 июня на новой площадке у открывшегося после масштабной реконструкции стадиона «Фламинго» всех маленьких горожан и гостей мегаполиса ждала насыщенная программа. Праздничное настроение появлялось буквально с первых шагов по площадке - всем гостям мероприятия выдавали яркие фирменные воздушные шары и флажки АО «РЭС», за которыми порой выстраивалась живая очередь.

Для всех посетителей мероприятия была организована обширная выставка спецтехники, частью которой стал бригадный автомобиль АО «РЭС», выполненный на базе «УАЗ-Пикап» и оснащенный современным инструментом, диагностическим оборудованием и средствами защиты, а также квадроцикл повышенной проходимости, используемый энергетиками для осмотра и оперативного ремонта высоковольтных линий в труднодоступных местах.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Неподдельный интерес у детей вызывали яркие каски, огромные диэлектрические боты и перчатки, профессиональные инструменты электромонтеров. В итоге образ маленького энергетика примерили на себя десятки ребятишек самых разных возрастов.

Облюбованный детворой яркий квадроцикл, украшенный фирменными флажками АО «РЭС», стал одним из самых популярных объектов для фотосессий, причем посидеть на нем и сфотографироваться в крутом гермошлеме хотели не только дети, но и их родители.

Наряду с развлекательной составляющей мероприятия энергетики и спасатели преследовали и просветительскую цель. Главной задачей всех участников мероприятия было привлечение внимания взрослых и самих ребят к принципам безопасного поведения с электричеством и с огнем на воде и у воды.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Все гости праздничной площадки увлеченно слушали специалистов АО «РЭС», которые рассказывали о предназначении каждого элемента профессиональной экипировки, при этом обязательно напоминая основные правила электробезопасности и демонстрируя предупреждающие знаки и таблички. А для того чтобы информация об опасности электрического тока запомнилась лучше, энергетики использовали целый комплекс наглядных материалов - на площадке детям раздавали красочные буклеты и листовки-комиксы.

Помимо явной профилактической направленности участие работников АО «РЭС» в подобного рода мероприятиях носит и элементы профессиональной ориентации подрастающего поколения. Ребята живо интересуются особенностями профессии электромонтера, инженера и другими специальностями, востребованными в компании.

Энергетики уверены, что знания о правилах электробезопасности, принципах энергосбережения и особенностях работы на энергетическом предприятии, полученные на празднике, пригодятся всем без исключения - и детям, и их родителям. Желаем отличных летних каникул и безопасного веселого отдыха!

Подробнее в сюжете ОТС