Телеведущая и предприниматель из Новосибирска могут стать кандидатами от партии «Новые люди»

Фото: партия «Новые люди».

Среди тех, кто прошел обучение, наша землячка, основатель маркетингового агентства, теле- и радиоведущая Светлана Гердюк. Ранее она участвовала в другом проекте Новых людей - в первом политическом реалити-шоу #ДебатыКандидаты, где тоже прокачивала навыки лидера и политика.

- Здесь я увидела совершенно новый подход к политическим процессам. Партия привлекает людей, которые ранее были далеки от политики, но занимались социальными проектами. Теперь у нас появляется возможность вывести свою работу на принципиально новый уровень, - говорит Светлана Гердюк.

Светлана Гердюк. Фото: партия «Новые люди».

Также обучение прошел Андрей Васин. Его в Новосибирске знают в первую очередь как предпринимателя, работающего в сфере ресторанного бизнеса.

- Сейчас депутаты оторваны от людей, они живут в каком-то своем мире. Поэтому многие из нас потеряли интерес к политике: мол, все за нас уже решили. Это пора поменять. Показать, что с нашим мнением нужно считаться. В партии «Новые люди» я увидел тех, кто разделяет мое мнение и готов улучшать города и страну здесь и сейчас, - подчеркивает Андрей Васин.

Андрей Васин. Фото: партия «Новые люди».

Политические эксперты отмечают, что ставка на региональных лидеров - нестандартный ход для российской политики. Он может принести пользу и партии, и избирателям, ведь люди на местах знают о реальной ситуации в своих городах, не оторваны жителей, с которыми постоянно находятся на связи. Особенно это касается тех представителей регионов, которые уже успешно занимаются социальными проектами, а теперь намерены масштабировать свою работу на всю Россию.

СПРАВКА «КП»

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года. Ее лидером стал известный предприниматель Алексей Нечаев, создатель и президент научно-производственной компании Faberlic.

Алексей Нечаев. Фото: партия «Новые люди».

В сентябре 2020 года партия «Новые люди» уже принимала участие в выборах в 12 регионах России. В итоге во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер, набрав 7 - 8% голосов. На выборах в Городскую думу Томска Новые люди получили результат 15%, обойдя некоторые парламентские партии.

Известно, что в этом году партия «Новые люди» намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.