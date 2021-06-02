«Голуби падали замертво, а люди шли в больницу»: 18 лет назад жители Чулыма в спешке покидали город из-за странных симптомов

Цистерна прибыла на железнодорожную станцию. Фото: предоставлено местными жителями

Ровно 18 лет назад небольшой городок Чулым в Новосибирской области потрясло ЧП — протекла цистерна с меланжем (это такой ядовитый окислитель ракетного топлива. — Ред.). Около тонны вредной и легковоспламеняющейся смеси вылилось на землю. В городе тут же объявили эвакуацию, а тем, кто остался дома, велели закрыть форточки и двери. Сибиряки, пережившие катастрофу, поделились своими воспоминаниями с корреспондентом КП-Новосибирск.

«НЕ СИЛЬНО ГОРЬКИЙ И НЕ СИЛЬНО СЛАДКИЙ, С ПРИВКУСОМ»

2 июня 2003 года был на удивление жарким днем. Местные жители шли на работу, а выпускники бежали в школу на экзамен по русскому языку и литературе. Окна и двери везде были нараспашку — так душную атмосферу хоть немного разбавлял сквозняк. Внезапно на улице все услышали громкий предупреждающий голос из рупора: «Граждане! Просим покинуть дома! Опасность!»

— По улицам пошли машины с громкоговорителями. Практически сразу же дети стали жаловаться на странный запах и привкус во рту. Признаки недомогания появились и у взрослых. Около 11 часов утра на нашей главной площади стояли автобусы. На них из города экстренно вывозили детей в лагерь «Чайка», за 12 километров, — рассказала КП-Новосибирск Светлана Заика, местная жительница. — Я даже не скажу сейчас, на что именно был похож этот запах. Такой не сильно горький, и не сильно сладкий. Но сначала было не страшно, потому что никто не знал, что это такое, а вот потом...

Оказалось, в ночь на 2 июня на железнодорожную станцию Чулым прибыл состав с товарными вагонами. В одной из цистерн как раз и находился меланж. «Комсомолка» потом напишет, что утечку ядовитого вещества обнаружил начальник караула, сопровождавший военный груз, капитан Анатолий Сидоренко. Под одной из цистерн он увидел лужу красноватого цвета.

— Цистерну тогда отогнали на обводную железную дорогу, которая находится недалеко от нашего города, — продолжает наша собеседница.

«МЕДИКИ СТАВИЛИ ВСЕМ ПРОСТУДУ»

В городе наступила гробовая тишина. На улицах почти не было людей, а все окна и двери в домах были наглухо закрыты. Местным жителям тогда впервые пришлось соблюдать масочный режим, надевая ватно-марлевые повязки при выходе на улицу.

— Муж моей подруги держал голубей, так все птицы погибли. Они падали замертво. У многих хозяйство пострадало, а некоторые пошли в больницу. Симптомы были как при ОРВИ: головная боль и сухой кашель. Медики всем повально ставили диагноз «простуда» — никто не хотел паники, — вспоминает Светлана.

В местных газетах журналисты хранили молчание об экологической катастрофе. Все пытались сделать вид, что ничего страшного не произошло.

О ЧП писали в газетах. Фото: предоставлено местными жителями

А тем временем на железнодорожной станции вовсю кипела работа.

— Железнодорожники тогда обращались ко мне — спрашивали, чем можно нейтрализовать меланж. Это реально было сделать только с помощью извести. Вот тогда в Чулыме появились так называемые «бросатели». Их функция заключалась в том, чтобы снять отравленный грунт на месте розлива и забросать сверху известью, — говорит Елена Черкасова, учитель химии.

Рабочие переливали меланж из одной цистерны в другую. Фото: предоставлено местными жителями

— Вроде как последствия утечки удалось устранить за пару дней. Из-за чего все это случилось, нам до сих пор неизвестно. Может быть, разгерметизация. Версий было много, — добавляет Светлана.По словам женщины, тогда многие, кто устранял последствия розлива, получили ожоги слизистых рта, носа, глаз. Ведь на улице было лето, а в противогазе в таких условиях работать просто невозможно. Многие снимали эту защиту, чтобы подышать «свежим воздухом», который таким как раз и не был.

Окончательную причину ЧП так до сих пор и не выяснили. Специалисты сошлись во мнении, что это могло произойти из-за изношенности металла в дне самой цистерны либо из-за дефекта, полученного при транспортировке.

Сейчас жители Чулыма почти не вспоминают о том, что произошло 18 лет назад. События минувших лет хранят только семьи тех, кто помогал ликвидировать ЧП, и вырезки старых газет. К счастью, глобально на здоровье сибиряков эта история не отразилась.

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