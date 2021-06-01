Космические мастер-классы, конкурсы в зоопарке и безопасное такси: как Новосибирск отметил День защиты детей

День защиты детей — отличная возможность для взрослых вспомнить о том, что они могут сделать для самых маленьких жителей Новосибирска. О том, что подготовил и провел город для детей к 1 июня, — в нашем материале.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Зоопарк — одно из любимых мест не только новосибирской детворы, но и взрослых. Пока мамы и папы фотографируют львов, тигров и знаменитых белых медведей, сыновья и дочки провели здесь время в полезных и веселых играх.

«Праздник детства» — программа, которую подготовил новосибирский зверинец. Для маленьких гостей были представлены экологические конкурсы, интерактивные площадки, мастер-классы и концерт, главные участники которого — дети.

Мероприятие было не только веселым, но и познавательным. К Тому же, зоопарк объявил «счастливые часы»: посетителям до 16 лет 1 июня с 12.00 до 14.00 был открыт свободный вход.

ЗНАНИЯ

Киноконцертный комплекс имени Маяковского подготовил к 1 июня целый праздничный фестиваль. С 11.00 до 18.00 возле него работали интерактивные площадки. Организаторы предусмотрели развлечения не только для детей, но и для их родителей.

Сотрудники Новосибирского планетария тоже придумали мероприятия для разных возрастов и темпераментов. С 12.00 до 16.00 здесь организовали фестиваль космического рисунка на асфальте «Полет в космос», познавательные мастер-классы, большую раскраску «Тайны космоса», творческие мастерские «Песочные космические фантазии» и «Чудеса Млечного пути».

В программу были включены и наблюдения в телескоп. Они прошли на уличной площадке. Участие в интерактивных площадках и мастерских было бесплатным.

БЕЗОПАСНОСТЬ

1 июня — тот день, когда важно не только увлекательно провести время с детьми, но и вспомнить о том, как обеспечить им безопасность. Детский автогородок по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 65а, посвятил День защиты детей безопасности. С 11.00 для всех желающих прошла квест-игра «Безопасные дороги детства».

Сервис такси Яндекс Go в День защиты детей тоже обратился с напоминанием ко взрослым пассажирам. 1 июня каждый, кто вызывал такси, услышал приветствие: «Сегодня День защиты детей. Позаботьтесь о безопасности на дороге: всегда размещайте ребенка в автокресле. И пристегивайтесь — даже на заднем сиденье».

К празднику сервис также обновил «Детский» тариф. Теперь значок «Детский» находится на главной странице приложения. Заказать автомобиль такси со специальными удерживающими устройствами: креслами и бустерами можно не только по тарифу «Детский», но и по тарифам «Комфорт», «Комфорт +», Ultima. Настройки после первого же применения тарифа сохраняются: приложение запоминает, какое кресло или бустер для ребенка выбирал пользователь.

Все поездки по «Детскому» тарифу застрахованы. Водителей «Детского» тарифа учат правильно устанавливать и настраивать детские удерживающие устройства, общаться с родителями и корректно реагировать на поведение маленьких пассажиров.

КСТАТИ

ПАССАЖИРЫ ТАКСИ ОБЕСПЕЧИЛИ ДЕТЯМ 25 ТЫСЯЧ БЕСПЛАТНЫХ ПОЕЗДОК

В Новосибирске подопечные благотворительных фондов, которым сложно передвигаться по городу, могут бесплатно ездить на такси в рамках социальной программы Яндекса «Помощь рядом». Деньги на это выделяет сама компания — каждый месяц по 5 миллионов рублей.

Но свой вклад могут внести и обычные пользователи. Сейчас уже 300 тысяч человек по всей России подключили опцию округления. Она предполагает, что после каждой поездки при оплате картой с нее будет списываться сумма, округленная в большую сторону. Округления с каждой поездки небольшие — от одного до девяти рублей. Но благодаря им, как подсчитал Яндекс, уже более 25 тысяч детей, подопечных фондов, могут ездить на учебу, лечение и реабилитацию.