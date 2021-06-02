Какой бизнес вырос в пандемию

Президент компании NL International Дмитрий Хохлов. Фото предоставлено пресс-службой NL International.

Модель сетевого бизнеса появилась в начале прошлого века и до сих пор у нее есть как сторонники, так и противники. Президента компании NL International Дмитрия Хохлова философия MLM (многоуровневого маркетинга) впечатлила и воодушевила в далекие 90-е. В 2000 году предприниматель вместе с партнерами создал свою компанию именно для сетевого продвижения продуктов. Сегодня бренд NL International знают все, кто заботиться о своем качестве жизни и хочет его улучшить. Вместе с основателем компании выясняем, в чем секрет успеха сетевого бизнеса, как работают крупные игроки сетевого рынка и что помогает им сохранять стабильность.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

В обычных компаниях схема работы примерно такова: закупается товар, его выставляют на продажу, рекламируют и ждут покупателя. Насколько успешен будет предлагаемый товар, неизвестно, ведь когда он стоит на полке в супермаркете, он один из многих, теряются его ценность, энергия, смысл. Да и у продавца-консультанта в магазине нет личной мотивации. Сетевой бизнес устроен по-другому, клиентов в нем ищут самостоятельно, а значит личная заинтересованность менеджера — это главная движущая сила.

- Мы изначально создавали компанию именно для сетевого продвижения продуктов. Я убежден, что MLM — лучший способ дистрибуции, потому что каждый менеджер становится пользователем продукта и может дать свою собственную оценку, рассказать про свой опыт и изменения. Наши партнеры всегда начинают с того, что сами становятся пользователями продукции NL. Когда человек собственными глазами видит результат, убедить его в том, что продукт не работает, невозможно. Такой подход получается более адресным и эффективным, - считает Дмитрий Хохлов.

Кстати, в последнее время работать в сетевой маркетинг идут те, кто хочет изменить свою жизнь. Недавно в NL International был проведен опрос, почему люди пришли в компанию Порядка 30% сказали, что им понравился продукт, 24% — из-за возможности дополнительного заработка. Изначально многие не планируют развиваться в этом направлении дальше. Но в итоге осознают потенциал компании, понимают, что появляются поддержка и команда, многое меняется в жизни.

СДЕЛАЙ САМ

Когда бренд NL стартовал, в успех предприятия мало кто верил. Его основатели работали на чистом энтузиазме - решили продвигать варианты спортивного питания, которое можно использовать каждый день и от которого будет только польза. Но таких предложений просто не было на рынке. Собственно, так и появилась сама идея продукта. Чтобы найти способ ее осуществления, организаторы компании объехали несколько площадок и предприятий Франции, на одном из которых познакомились с будущим партнером.

- По нашей просьбе лаборатория разработала специальную рецептуру, сбалансировала показатели белков, жиров и углеводов, добавила витамины и минералы. Все это стало основой для нашего флагманского продукта, - говорит Дмитрий Хохлов. - Для его реализации мы не привлекали сторонние инвестиции. На старте у нас не было ресурсов снять офис, не было возможности закупить большую партию продукции, чтобы заявить о себе как о серьезном партнере производителю. У нас не было сети, мы сами проводили встречи, вовлекали людей. По сути, те идеалы, которые мы продвигаем сегодня — что в MLM-бизнесе может состояться каждый,— мы пережили на собственном опыте.

Фото предоставлено пресс-службой NL International.

ЦЕНА ВОПРОСА

Бытует мнение, что продукты сетевых компаний продаются по слишком завышенной стоимости. На самом деле, среди сетевых компаний есть те, которые ничего не создают сами, а есть компании с собственными центрами исследований и инноваций, так называемыми R&D-направлениями, или со своим производством. Так что на конечную стоимость влияет все: закупочные цены, логистика, накладные расходы, налоги и прочее.

- Субъективное мнение о том, что цены на нашу продукцию завышены, разбивается при детальной оценке состава, поставщиков сырья, научной базы, на которой основана разработка, - говорит Дмитрий Хохлов. - У нас собственное современное производство, сертифицированное по международному стандарту ISO 22000, которое гарантирует высокое качество продукта. На мой взгляд, покупателей как раз должно настораживать, если при прочих равных условиях товар подобной категории стоит дешево, значит, есть подводные камни.

Сегодня большинство продукции, выпускаемой под брендом NL, производится на площадках партнеров. Порядка 50%, а именно флагманские линейки — функциональное питание и БАДы, изготавливается на базе собственного производственного комплекса в Новосибирске. Разработкой этих продуктов занимается лаборатория UltraNovation R&D. К слову, NL International не только выводит на рынок собственные идеи, но и помогает в развитии стартапов. Это нестандартные для MLM компетенции.

За 20 лет работы компания пришла к осознанности, сегодня это некий симбиоз, включающий в себя R&D, собственное производство и менеджерскую сеть дистрибуции. Это очень гибкая и восприимчивая система, способная адекватно и быстро отвечать на запросы рынка, совершенствовать продукты и процессы и оперативно выводить их на рынок.

Фото предоставлено пресс-службой NL International.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

К системе сетевого маркетинга многие относятся предвзято. Тем не менее, пандемия изменила отношение к этому виду бизнеса: все больше людей рассматривают сетевой бизнес в качестве дополнительного дохода. Турбулентный 2020-й показал, насколько это самостоятельное, независимое и стабильное направление. В период жесткой самоизоляции (март—июнь) только к сети NL присоединились 94 тысяч новых менеджеров. За год менеджерская сеть и товарооборот компании выросли в два раза.

- Для компании пандемия открыла новые возможности, особенно когда все были вынуждены уйти на самоизоляцию. В апреле 2020 года товарооборот снизился на 10%, затем за счет роста продаж через интернет-каналы он не только восстановился, но и серьезно увеличился — на 30% в мае относительно апреля. В целом с точки зрения IT мы очень прогрессивны, - говорит Дмитрий Хохлов.

От прошлого времени, когда сетевики были в постоянных телефонных разговорах, ездили по городам, чтобы собрать команду, осталась только легкая ностальгия. Сегодня регистрация в бизнесе происходит онлайн, не нужно ехать в офис и тратить время. Обучение проходит дистанционно на базе собственной образовательной платформы. 90% менеджеров используют инстаграм в качестве основного канала привлечения. Встречи с клиентами и партнерами тоже преимущественно в сети.

- Понимая растущие потребности и тенденции, мы готовы инвестировать в развитие собственных диджитал-проектов — образовательные платформы, мобильные приложения, совсем скоро запускаем обновленный интернет-магазин, голосовой ассистент на сайте. Я уверен, еще через пару лет профессия сетевого предпринимателя будет в официальном реестре. Мы делаем все возможное для развития нашей индустрии, - добавляет Дмитрий Хохлов.

КСТАТИ

Как это работает

Сейчас в России открыто 68 партнерских магазинов NL. В основном бизнес не привязан к территории, поэтому более 60% продаж приходится на диджитал-каналы — сайт, приложение. Онлайн-магазин в первую очередь выполняет задачу витрины. Менеджеры консультируют клиента и делятся с ним своей реферальной ссылкой, вознаграждение с продаж начисляется автоматически в личном офисе.

Также фирменные магазины NL есть в 12 странах, в основном это страны бывшего СНГ. В прошлом году, несмотря на закрытые границы, бренду удалось организовать открытие магазинов в Турции и Грузии и начать успешные продажи в Молдове. Последние несколько лет активно растет менеджерская сеть в Казахстане, она вторая после России — 65% от товарооборота по всем зарубежным странам. В лидерах также Узбекистан, Беларусь и Украина.

Одна из стратегических целей NL International - выход на новые территории. В ближайшее время компания открывает представительство и региональный склад в Финляндии — это позволит расширить продуктовый ассортимент в уже действующих странах Прибалтики, даст возможность ввозить товары российского производства и развивать продажи в новых странах Европы.