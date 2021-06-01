Аэропорт Новосибирска «Толмачево» присоединился к блокчейн-платформе Smart Fuel «Газпром нефти»

Фото пресс-службы «Газпром нефти»

Оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Аэро» — приступил к развертыванию в российских аэропортах собственной цифровой платформы Smart Fuel, которая позволяет моментально оплачивать заправку самолетов «в крыло». К системе «Газпром нефти» на базе технологии блокчейн подключился международный аэропорт «Толмачево» в Новосибирске, где с использованием Smart Fuel уже обслуживаются рейсы авиакомпаний Utair и Smartavia.

Фото пресс-службы «Газпром нефти»

«С момента запуска блокчейн-платформы Smart Fuel „Газпромнефть-Аэро“ произвела заправку „в крыло“ свыше 300 регулярных рейсов и реализовали более 1 тыс. тонн авиатоплива. Это эффективный цифровой инструмент как для топливного поставщика, так и для авиакомпаний, которые могут сократить затраты на организацию заправки воздушных судов, - сообщил генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров. - Мы открыты для сотрудничества и готовы оказать всю необходимую техническую и экспертную поддержку российским авиакомпаниям для подключения к Smart Fuel».

Платформа Smart Fuel — первая в России цифровая система, повышающая эффективность авиатопливных операций. В архитектуре блокчейн-системы используются неизменные алгоритмы смарт-контрактов, которые сохраняют информацию о сделке и ее участниках. Заявка на заправку, оплата и обмен отчетными документами происходят в онлайн-режиме с помощью приложений на планшетных компьютерах пилота и оператора топливозаправщика. Благодаря этому время взаиморасчетов между топливным оператором и авиакомпанией сокращается с 4-5 дней до 15 секунд. До конца 2021 года планируется расширение применения Smart Fuel в других российских аэропортах, где действуют топливозаправочные комплексы «Газпром нефти».

Фото пресс-службы «Газпром нефти»

«Система Smart Fuel позволяет оплачивать топливо в онлайн-режиме непосредственно при заправке воздушного судна и существенно сокращает трудозатраты нашего персонала на обработку расчетно-финансовых документов. Это решение дает возможность работать без предоплаты и не замораживать средства на счете поставщика, что в итоге повышает эффективность авиатопливообеспечения. Заправки через Smart Fuel в Новосибирске — пилотный проект, в дальнейшем планируем присоединяться к системе в других аэропортах России. Максимальный эффект будет достигнут в случае масштабирования системы на всю отрасль», - пояснил Андрей Семенов заместитель генерального директора — старший операционный директор Utair.