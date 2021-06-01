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Умные вещи1 июня 2021 9:00

«Ростелеком-Солар» представил первую в России систему мониторинга продуктивности персонала Solar addVisor

Компания «Ростелеком-Солар», национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности, объявляет о выводе на рынок инновационного программного продукта для мониторинга эффективности организации труда Solar addVisor
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Система анализирует цифровой след рабочей активности сотрудников и позволяет принимать управленческие решения в области повышения эффективности труда. Программный продукт ориентирован на руководителей всех уровней, специалистов по управлению персоналом и организационному развитию крупных коммерческих и государственных структур.

- Совместно с ВНИИ Труда мы провели аналитическое исследование факторов, влияющих на эффективность труда в российских компаниях, результаты которого были учтены при разработке Solar addVisor. В исследовании приняли участие более 300 руководителей и HR-менеджеров коммерческих организаций и органов власти. 100% респондентов назвали наиболее значимым фактором уровень компетенций руководителя при постановке задач, распределении обязанностей, нагрузки, обратной связи сотруднику. Более 90% респондентов отметили в числе сильно влияющих на эффективность труда факторов трудовую загрузку и соотношение «рутинных» должностных задач и дополнительной нагрузки (поручений и проектов), а также уровень мотивации и вовлеченности сотрудников и соблюдения ими корпоративной культуры. 80% респондентов относят к значимым факторам оптимальность организационной структуры. Хочу подчеркнуть, что контроль рабочего времени не обозначили как значимые факторы ни представители бизнеса, ни органы государственной власти, – отметила Галина Рябова, директор центра продуктов Dozor компании «Ростелеком-Солар».

При этом, согласно данным отчета, 70% опрошенных управленцев высшего звена, 60% линейных руководителей и половина специалистов по управлению персоналом выразили интерес к автоматизированным системам оценки эффективности труда сотрудников.

Solar addVisor – первое в России решение класса EPM (Employee Productivity Monitoring – мониторинг продуктивности персонала). По данным исследовательской компании Gartner, распространенность EPM-систем в мире на данный момент составляет 1-5%*, рынок находится на ранней стадии развития и обладает большим потенциалом роста. В программном продукте «Ростелеком-Солар» реализован оптимальный подход к мониторингу производительности и эффективности труда в компании. В отличие от близких по функциональности систем Solar addVisor не фокусируется на количестве отработанного времени и слежке за сотрудниками, не нагружает персонал компании необходимостью регулярно заполнять опросники для оценки продуктивности работы.

На основании фиксируемых в реальном времени действий сотрудника за рабочим компьютером система строит профили рабочей активности сотрудника, из которых складывается профиль должности. Опираясь на профиль, руководитель анализирует отклонения в сочетании с оценкой эффективности персонала. Результатом анализа является выявление аспектов рабочего поведения, как повышающих эффективность, так и снижающих ее, а также выработка рекомендаций для сотрудников на данной должности по повышению их продуктивности.

Для топ-менеджеров система является удобным аналитическим помощником при анализе численности персонала и организации сквозных бизнес-процессов, оценке динамики загруженности подразделений организации, устранении организационных барьеров и т.п. Линейным и HR-руководителям данные об активности и продуктивности сотрудников, профили должностей, информация о дисциплине, используемых приложениях и посещаемых сайтах помогут обосновывать численность и ролевую модель в подразделениях и принимать решения о повышении операционной эффективности подразделений, сотрудников, процессов и структур.

В Solar addVisor также предусмотрен личный кабинет сотрудника, в котором каждый может увидеть те же срезы данных о своей рабочей активности, которые отображаются у топ-менеджера и руководителя. Это поможет работнику увеличить свою продуктивность, выявляя точки роста и управляя своим рабочим временем.

СПРАВКА «КП»

«Ростелеком-Солар» - компания группы ПАО «Ростелеком». Национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.

В основе наших технологий лежит понимание, что настоящая информационная безопасность возможна только при непрерывном мониторинге и удобном управлении системами ИБ. Этот принцип реализован в наших продуктах и сервисах.

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* Gartner, Hype Cycle for Human Capital Management Technology, 27 июля 2020

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