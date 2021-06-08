Студентка заработала амнезию после аварии на самокате

Девушку на электросамокате сбили недалеко от станции метро «Золотая нива». Фото: Новосибирская группа эвакуации «АСТ-54»

Соцсети облетела очередная новость об аварии с участием электросамоката на дороге. Им управляла девушка, она же получила ушибы и ссадины.

— Ночью на улице Кошурникова девушку на электросамокате сбил черный седан, — писали местные паблики.

Сибирячку с места ДТП забрали медики. Казалось бы, все предельно ясно и понятно, только есть одно но: девушка ничего не помнит о том, как оказалась на дороге. Корреспондент КП-Новосибирск пообщалась с пострадавшей и узнала ее версию событий.

Ночью 4 июня 19-летняя Аня* и ее подруга взяли напрокат электросамокаты, чтобы покататься по пустому городу.

— Я ехала первая, а подруга — за мной. Помню, как спускались с горки. Ехали по обочине дороги, ведь там было светло. А дальше я очнулась оттого, что меня тормошил какой-то мужчина, — и просто провал. Я не помню, что было до, — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая.

По словам девушки, сибиряк остановился на машине, когда увидел ее лежащей на асфальте. Он вышел и привел Анну в чувство. Девушке тут же вызвали скорую, чтобы медики осмотрели ее.

— Когда я вставала, никакой боли не почувствовала. Ныла только шишка на голове, которую я заработала, ударившись об асфальт. А когда меня повели к машине скорой помощи, я поняла, что мне тяжело идти, — описывает свое состояние сибирячка.

У Анны на теле много синяков. Фото: предоставлено Анной

Медики не обнаружили у Анны ничего серьезного. Только многочисленные ушибы и ссадины. Девушка начала выяснять, что с ней произошло, но версии очевидцев расходятся.

— Мужчина, который меня приводил в сознание, сказал, что меня сбила машина. А потом в нее уже въехал другой автомобиль, — пересказывает версии девушка. — Другой водитель сказал, что машины столкнулись, когда останавливались, чтобы помочь мне, так как я уже лежала на асфальте. Якобы один резко затормозил, вот второй в него и въехал. Только я ничего не помню, а подруга не видела момента аварии, так как обогнала меня.

Анна хочет написать заявление в полицию. Она надеется, что удастся достать видео с камер наблюдения и восстановить провалы в памяти. Также девушка ищет свидетелей ДТП, чтобы они тоже помогли ей понять, что произошло той ночью.

Уважаемые читатели, если вы стали свидетелем аварии на улице Кошурникова напротив дома № 217/1 по улице Б. Богаткова, сообщите, пожалуйста, по телефону 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

* Имя героини изменено по ее просьбе.

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