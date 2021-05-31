«Она всегда всех жалела»: сибирячка умерла на Кубе, спасая раненую чайку

Ксения очень любила чаек, даже дома она подкармливала их на подоконнике. Фото: Виктория МИНАЕВА/соцсети

Трагедией закончился отпуск супружеской пары, которая отдыхала на Кубе. Тридцатисемилетняя Ксения П. скончалась в заграничной больнице за несколько дней до возвращения домой. Предварительной причиной смерти врачи назвали пневмонию. Но друзья и родственники погибшей сибирячки считают, что во всем виновата чайка. Именно после общения с птицей, которую жалостливая Ксения принесла в номер отеля и выхаживала несколько дней, у женщины начались проблемы со здоровьем. Действительно ли опасны пернатые питомцы — мы узнали у новосибирского орнитолога Алексея Яновского.

«СПАСАЛА ВСЕХ, НО НЕ СПАСЛИ ЕЕ»

Близкие и знакомые Ксении до сих пор не могут прийти в себя от известия о ее смерти. Они вспоминают Ксюшу, как доброго, порядочного и очень душевного человека.

— Она никогда не могла пройти мимо чужой беды. Постоянно подбирала на улице брошенных животных. Для нас было не удивительно, что Ксюша взялась спасать эту чайку на курорте, потому что это обычное ее состояние кого-то спасать. Она всегда всех жалела. За всей этой историей с раненой птицей на Кубе подписчики наблюдали в социальных сетях. Только вот птица поправилась и улетела, а девушки больше нет… — рассказала КП-Новосибирск подруга погибшей.

Первые симптомы недомогания появились у девушки примерно неделю назад. Поднялась температура, начался сухой кашель. Курортный городок находится достаточно далеко от более цивилизованной Гаваны, поэтому уровень медицины оставлял желать лучшего.

— Сначала медик в отеле дала жаропонижающее, потом, когда стало хуже, ее увезли в больницу, сделали рентген, взяли тест на ковид. Кстати, тест был отрицательный. Отпустили обратно в отель. Легче не становилось. Пришлось снова ехать в госпиталь, — говорит подруга.

По сути лечить туристку так и не начали. С хорошими антибиотиками в отдаленных районах Кубы напряженка. Друзья даже уже стали разрабатывать план, как доставить лекарство из России. Но не успели.

Утром 29 мая супругу, который вместе с Ксенией отдыхал на курорте, сообщили трагичную весть.

Девушка умерла в кубинской больнице. Фото: соцсети

«ОРНИТОЗ КАК СКОРОТЕЧНАЯ ЧАХОТКА»

Оказывается, что орнитоз и болезнь Ньюкасла — это недуги птиц, являющиеся карантинными и особо опасными заболеваниями. Человеку они передаются от пернатых воздушно-капельным путем. Заметить птицу-переносчика инфекции достаточно просто, если знать признаки этих болезней. Так, например, у нездоровых особей сонливый вид, плохая подвижность и нарушенная координация движений. Если присмотреться, то можно заметить сильное слезотечение, выпавшие перья в области глаз. Часто также орнитоз вызывает паралич крыльев и ног. Специалисты вообще не рекомендуют людям близко контактировать с дикими птицами. Лучше обходить их стороной и уж тем более не стоит приносить больных пернатых в дом.

— Возбудитель этой болезни микроб из группы хламидий. Это вроде кокков: пневмококков, менингококков, только намного мельче и проникают возбудители внутрь клетки. Но не во внутриклеточную среду, а в каналы эндоплазматической сети, где размножаются и выделяют токсины. Орнитоз — это своеобразная пневмония. Хламидии чувствительны к ряду антибиотиков, например, к тетрациклину. Женщину могли бы вылечить, применяя антибиотики против хламидий. Пневмонию раньше называли скоротечной чахоткой. Неделя болезни до летального исхода без правильного лечения это слишком быстро. Две-три недели такая пневмония обычно тянется. Еще в 70-е годы в Санкт-Петербурге было установлено что 40 процентов пневмоний на самом деле — это орнитоз. Он может встречаться у любых диких птиц, у полудиких, таких как голуби и даже у домашних кур, уток, гусей. На птицефабриках за этим следят и не допускают вспышек орнитоза и передачи его к человеку, — прокомментировал КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский.

Кстати, на страничке в Инстаграм у Ксении есть видео с чайками, которых она подкармливала на своем окне в питерской квартире (девушка с мужем последние несколько лет жила в Санкт-Петербурге, переехав туда из Сибири — Ред.). Птиц она ласково называла Марус и Маруся...

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