Частный сектор пойдет под снос: в Новосибирске начинается масштабная реализация нового закона

Максим Федорченко предположил, что программа комплексного развития территорий в регионе может работать эффективно. Фото: Михаил ДОКУКИН

В стенах правительства Новосибирской области представители строительной отрасли, чиновники и члены Общественной палаты Новосибирской области обсудили новое законодательство о комплексном развитии территорий. Для реализации этого масштабного проекта в регионе планируют освоить 40 земельных участков.

С 2021 года в России начал работать закон о комплексном развитии территорий, согласно которому регионы смогут применять новый подход к обновлению городской застройки. В частности, он дает региональным властям полномочия сносить неаварийные дома и определяет ключевые правила переселения жильцов в новостройки.

По словам главы регионального минстроя Ивана Шмидта, Новосибирская область на протяжении нескольких лет удерживает позицию лидера по вводу жилья в Сибирском федеральном округе. В 2020 году сдано 1940 тысяч квадратных метров.

- При этом в регионе остается актуальной проблема ветхого и аварийного фонда. Комплексный подход к развитию территорий - это посыл Правительства РФ для отказа от точечной застройки, создающей массу неудобств для жителей городов. Это инструмент важный и нужный, но им необходимо научиться пользоваться, чтобы получить результат, - отметил министр.

Председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области по вопросам ЖКХ, градостроительства, дорожного комплекса Максим Федорченко обозначил проблему: дефицит участков под жилищное строительство. По его словам, Новосибирская область занимает пятое место среди регионов России по этому показателю.

- Если в ближайшее время эту проблему не начать решать, Новосибирская область может занять первую строчку антирейтинга. На тот механизм, который предлагает правительство, мы, строители, выражаем особые надежды, - сказал член Общественной палаты.

Максим Федорченко отметил, что ветхий и аварийный фонд в Новосибирске оценивается в 1600 домов. Потенциально это 151 гектар земли, на котором может в перспективе вестись жилая застройка.

- Затраты на расселение таких домов достаточно велики, но, учитывая существующий дефицит земельных участков, программа комплексного развития территорий может работать достаточно эффективно, - спрогнозировал председатель комиссии по вопросам ЖКХ, градостроительства, дорожного комплекса Общественной палаты региона.

Кроме того, в ходе конференции эксперты отметили, что при реализации нового федерального закона опыт столицы в развитии жилой застройки может быть масштабирован в других регионах, в частности, на территории НСО.