Tele2 проведет арт-фестиваль в режиме онлайн

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Сценой для героев фестиваля станут необычные площадки столицы - подводная лодка, подземный паркинг, популярный парк и другие.

Первый прямой эфир состоится 27 мая в 19:00 - музыкант MCСенечка выступит на трибунах бассейна под открытым небом «Чайка». Трансляции будут вестись в официальной группеTele2 «ВКонтакте».

Ускоренные темпы развития цифровых технологий меняют индустрию развлечений. Присутствовать на зрелищном мероприятии, общаться с его героями и зрителями, а также самостоятельно инициировать яркие события можно из любой точки города с помощью смартфона и мобильного интернета 4G. Так, Tele2 поддерживает стремление своих клиентов в любой момент стать частью необычного представления и запускает арт-фестиваль в онлайн-режиме.

Оператор снова меняет правила и организует трансляции с выступлением музыкантов, художников, танцовщиков и стендап-комиков из самых необычных площадок столицы. Зрители смогут посетить музыкальный концерт, который пройдет на площадке у бассейна, или оказаться на подводной лодке и стать частью танцевального спектакля без слов. При этом присоединиться к фестивалю можно будет из любой точки страны или мира. Стримы представлений будут вестись на скорости мобильного 4G-интернета Tele2 в официальной группе оператора «ВКонтакте». Таким образом, каждый желающий сможет убедиться, что видео транслируется в высоком качестве и без задержек.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Серию мероприятий откроет живой концерт музыканта, автора «самого доброго рэпа»MCСенечки. Концертным залом выступит бассейн под открытым небом «Чайка». 27 мая в 19:00 зрители смогут посетить трибуны виртуально, подключившись к трансляции «ВКонтакте». В онлайн-режиме артист пообщается с поклонниками и исполнит главные хиты.

3 июня камера Tele2 переместится в парк в Братеевской пойме. В 20:00 в прямой эфир выйдет творческий дуэт ZAK&ALENKA. Представление с участием художника-графиста и музыканта дополнят сами зрители трансляции - они смогут присоединиться к созданию уникального арт-полотна, изменяя в режиме реального времени его форму, цвет и музыкальное сопровождение.

Стендап-концерт Tele2 также выйдет за пределы стен традиционного стендап-клуба - комики выступят на импровизированной сцене, организованной на подземном паркинге ТРК «VEGAS Кунцево». Проведение онлайн-трансляции выступления на скорости 4Gстало возможным благодарякачественному indoor-покрытию оператора на всей площади паркинга. Так, 10 июня в 20:00 не только посетители торгово-развлекательного комплекса, но и любой желающий сможет поучаствовать в создании комедийного материала.

17 июня к проекту подключится дуэт танцовщиц - в 20:00 в «Зеркальном лабиринте» на Ходынском поле Майя Селезнева и Полина Сонис представят спектакль без слов. Музыкальное оформление спектакля создаст певица Юля Лед. Завершит арт-фестиваль Tele2 трио, состоящее из актрисы-танцовщицы, художника и музыканта. Сценой в этот раз станет музей «Подводной лодки» в Тушино. 24 июня в 20:00 художница Джеки Маду под мелодию, созданную композитором и мультиинструменталистомБхимой, воссоздаст танцующий силуэт актрисы театра «Фоменко» Стефани ЕлизаветыБурмаковой.