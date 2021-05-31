Риелторы рассказали, как выбить скидку на квартиру

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- Не хамить. Это первое правило любых успешных переговоров. Жесткие обороты вроде «или вы сбрасываете столько-то тысяч, или мы уходим» заканчиваются ничем. Покупателей жилья много, место хама займет кто-то другой.

- Посмотреть такое же жилье неподалеку. Большинство горожан оценивают квартиры по принципу «считаю, что квартира стоит столько-то, и точка», а не по объективным параметрам. Таких продавцов жилья легко склонить к скидке, если показать им такие же варианты квартир рядом, но по более низкой цене.

- Указать, что квартира немного не соответствует главному для вас параметру. Например, вы покупаете квартиру пожилой маме, а если сломается лифт, ей будет сложно спуститься с восьмого этажа. И если бы продавец сделал скидку, на это можно было бы закрыть глаза.

- «Убитая квартира». Если у квартиры существенные недостатки, то скидку на нее попросить можно. Ее размер - это приблизительная стоимость ремонта. На «бабушкину» квартиру без косметического ремонта скидку могут и не дать.

- Скидку можно попросить и на новостройку. Но делать это должен риелтор. Как правило, застройщики не дают преференций тем, кто приходит к ним напрямую, ведь клиент здесь и сейчас, он замотивирован. А для того чтобы посредники приводили новых клиентов, придумывают разные механизмы. В их числе и скидки.

В среднем риелтор Центрального агентства недвижимости экономит клиенту стоимость 5 - 6 комиссий, которые придется заплатить агентству. И это не только торг с клиентом, но и реклама квартиры, отсев немотивированных людей, юридическое сопровождение и безопасные расчеты.