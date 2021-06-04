«От многих остался лишь пепел»: 32 года назад в железнодорожной катастрофе под Ашой погибли 1284 пассажира

Взрыв произошел в ночь с 3 на 4 июня. Фото: архив Юрия Вишни

32 года назад, в ночь с 3 на 4 июня 1989 года, на границе Башкортостана и Челябинской области произошла одна из крупнейших железнодорожных катастроф в истории СССР. В 15 километрах от города Аша взорвались два пассажирских поезда: № 211 Новосибирск — Адлер и № 212 Адлер — Новосибирск. Корреспонденты КП-Новосибирск поговорили с семьей, которая тогда потеряла близкого человека.

«МАМЕ ПОЗВОНИЛИ И СКАЗАЛИ, ЧТО ВЗОРВАЛСЯ ВАГОН С САШЕЙ»

...15-летний Александр Михайлов за несколько дней до трагедии окончил 10-й класс школы № 107 в Челябинске. За хорошую учебу его и несколько других ребят наградили поездкой в Адлер. Школьники должны были собирать там черешню.

— Когда брат уезжал из дома, мне было всего 6 лет. На вокзале тогда было так весело: все обнимались, смеялись… Саша должен был вернуться примерно через две недели. Он уехал на поезде Новосибирск — Адлер, — поделился с КП-Новосибирск Евгений Михайлов, брат погибшего.

Вместе с Сашей в одном из вагонов курортного поезда ехали еще три учителя, одноклассники и ребята из юношеской хоккейной команды «Трактор». Но в Адлер они так и не приехали…

— Нам позвонили 4 июня. Мама взяла трубку. Как она рассказывала мне потом, ей позвонила мама одного из Сашиных друзей и сказала, что произошла катастрофа недалеко от города Аша. Там взорвались два поезда, в одном из вагонов были дети. Тогда еще не было известно, погибли они или нет, — продолжает мужчина.

11 вагонов сбросило с рельсов. Фото: скриншот из видео

По словам Евгения, его мама тут же собралась и поехала на место трагедии. Ни в списках погибших, ни в списках раненых имени Саши не было.

— Нам удалось найти сына. Он был сначала как неопознанный, хотя потом нашли историю болезни. Мы знали, что ему оказывалась медицинская помощь, — рассказала потом Лидия Михайлова, мама погибшего школьника.

БОЛЬНИЦЫ БЫЛИ ПЕРЕПОЛНЕНЫ

Взрыв, унесший жизнь Саши, прогремел на 1710-м километре Транссибирской магистрали: это уже потом установят, что именно в этом месте газовая труба дала течь. Газ начал заполнять ложбину, по которой шла железная дорога. К моменту встречи поездов там образовалось плотное облако, из-за чего и произошел взрыв.

— Сила взрыва была такова, что на центральной усадьбе колхоза «Красный Восход», это за 15 километров от эпицентра взрыва, вылетели все стекла. В первые часы трагедии на место прибыли жители ближайших населенных пунктов и машины скорой помощи из Уфы, пожарные, военные, рабочие-железнодорожники, — напишет потом писатель Борис Федоров в повести «Катастрофа». — Погибло много людей, а от некоторых вообще остался лишь пепел. В составе поезда, шедшего в Адлер, было два вагона с детьми, ехавшими в лагерь. Большинство из них погибли.

Это была трагедия для всех. Фото: скриншот из видео

Как вспоминают очевидцы, пожар охватил 250 гектаров леса. Ударная волна сбросила с путей 11 вагонов, а остальные 26 обгорели снаружи.

По официальным данным, в результате взрыва погибли 1284 человека, среди них 181 ребенок, 623 человека стали инвалидами.

Многие люди после аварии остались инвалидами. Фото: архив Юрия Вишни

— Вертолеты совершали рейсы по челночной трассе: ожоговый центр (Уфа) — лесная поляна близ Аши. Ашинские больницы были переполнены пострадавшими. Практически все пассажиры обгорели. Самолетами и вертолетами их доставляли в Челябинск и Уфу, — опишет события после катастрофы газета «Советская Башкирия» от 5 июня 1989 года.

В связи с трагедией на территории Башкирии в Новосибирске 4 июня был создан оперативный круглосуточный штаб. По телефону или уже на месте каждый мог узнать о судьбе родственников, друзей, находившихся в поездах.

ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР И «ПОЕЗД ПАМЯТИ»

Со дня трагедии прошло уже 32 года, но о случившемся под Ашой помнят и чтут память погибших. На мемориал памяти в Челябинске ежегодно приезжают все родственники погибших. Здесь находятся могилы детей, которые погибли в ту страшную ночь. Чуть подальше — общий памятник, посвященный жертвам железнодорожной катастрофы.

Мемориал погибшим в железнодорожной катастрофе в Челябинске. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ

— Ежегодно, весной у нас проводится турнир Памяти ребят-хоккеистов, трагически погибших в этой катастрофе. На игры приходят и родные погибших, чтобы почтить память, — добавляет Евгений, брат погибшего Саши.

А еще, проезжая мимо 1710-го километра, обязательно делает остановку «Поезд памяти», в вагонах которого сидят родственники погибших и люди, выжившие в катастрофе. Они идут к установленному там мемориалу, чтобы почтить память погибших.

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